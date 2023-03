Trekningen: Disse streamerne stiller seg en helt dum utfordring som raskt blir til en katastrofe!

Twitch-brukere vet: Alt kan sees på plattformen. Innholdsskapere rundt om i verden ser aldri ut til å mangle inspirasjon, de kommer alltid med nye utfordringsideer. Denne streameren med kallenavnet kommer til oss fra Tyskland Trimax Som bestemte seg for å ta med vennene sine på en helt vanvittig utfordring: Ikke spis på en hel uke!

En utfordring er farlig

Tysktalende publikum er utvilsomt kjent med Trimox og dets originale begivenheter. Denne gangen bestemte han seg for å ta fatt på en utfordring med 7 av vennene sine, noe som sjokkerte abonnentene hans: NoFood! Mening? En uke bør være uten mat. Fra 11. mars får deltakerne kun konsumere vann, vitaminer og mineraler og filme hvert øyeblikk av deres «eventyr» live.

Utenom dette settes det opp utfordringer med ulike intervaller for å holde gjestene begeistret. Målet er at de skal kaste seg i en lomme med småkaker eller noe. Selv om en slik utfordring representerer en stor risiko for deltakerne, har streameren bestemt seg for å ta drastiske tiltak: En ernæringsfysiolog og en lege bør være tilgjengelig 24 timer i døgnet Og daglige helsesjekker bør gjøres. Til tross for alt mislyktes nylig en av deltakerne!

Det går tøft

To dager etter at utfordringen startet, ble den første deltakeren tvunget til å droppe ut. 13. til 14. mars natt, Streamer Breitenberg offer Alvorlige sirkulasjonsproblemer Følte meg veldig svak om kvelden. Etter å ha kastet opp flere ganger, klaget den unge innholdsskaperen «Kan ikke puste lenger». Streamer har det bra etter å ha blitt tatt hånd om av leger, men må fortsatt gi opp NoFood-utfordringen.

fra, Breitenberg Alltid til stede, har han stor glede av å torturere sine kolleger med nylaget mat. Foreløpig er seks kandidater med i konkurransen (16. mars 2023, ca. kl. 17.00), men andre har allerede rapportert om sirkulasjonsproblemer. Hvem vet hvordan denne farlige utfordringen vil ende?