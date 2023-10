Trial – Sisters 2: En solid tilpasning

En vellykket animasjonsserie, The Sisters har allerede sikret seg rettighetene til den første in-game-tilpasningen i 2021. Microids signerer nå den andre delen, som er bedre enn den første delen på alle måter.

Blant de animerte seriene som for tiden er populære blant unge mennesker, la oss sitere The Sisters, en serie fra fantasien til William Maury, som senere vil bli tilpasset til en tegneserie og en animert serie. Først så forfatteren for seg en tegneserie inspirert av hans to døtre, som forgudet hverandre til det punktet at de hatet hverandre. Vittig, morsom og noen ganger rørende, serien har nå blitt en stor hit. Utgiver Microids var så snill å gi oss et nytt spill.

Før vi går videre inn i denne testen, bør det bemerkes at spillet Les Sisters 2 faktisk er en kombinasjon av to distinkte sjangre, på den ene siden et festlig partyspill, som er elsket av mange, og på den andre et solo eventyrspill, som foregår i en liten åpen verden. Hvis du liker minispill (mer enn tjue!), kan du møte vennene dine direkte (opptil 4 spillere totalt). I likhet med Mario Party kaller spillene på refleksene dine eller hukommelsen din. For eksempel, når du jakter på spøkelser, bør spøkelser som dukker opp i halvåpne vinduer pekes ut så raskt som mulig med en lommelykt. I et annet spill må du huske bokstaver, gjenstander som vises på skjermen, og deretter spille gåter. Det er virkelig noe for enhver smak, og selv om ikke alle spill er like vellykkede, er de fleste morsomme å spille.

Hovedspillmodusen, Adventure Mode, tilbyr en narrativ modus der Wendy og søsteren hennes må fullføre oppdrag på tvers av de fire hjørnene av kartet, delta i minispill og oppdage hemmeligheter. Visuelt er det ganske lett, men formelen fungerer bra, og best av alt er det et av de eneste åpne-verden-spillene rettet mot et yngre publikum.

Denne gangen fokuserer historien på et sosialt nettverk kalt «Chiss-Talk», som de to søstrene ønsker å påvirke. Et konsept godt pakket i datidens tid og det passer perfekt med tegneseriens verden. Enkeltspillermodusen er solid, nok til å holde våre kjære små elsklinger opptatt en stund. Problemet er at hvis du allerede har spilt den første delen, vil du ha denne ubehagelige følelsen av deja vu. Fordi du befinner deg i samme miljø, litt mer levende. Heretter er fotgjengere og kjøretøy på veiene vanlig. Dette står litt i kontrast til spøkelsesbyen i den første episoden. Det er små forbedringer her og der. Vi har imidlertid utseendet til det samme spillet på en mer raffinert måte.

Det virkelige plusset sammenlignet med den første delen? Vi aner lite om at den åpne verden er en klønete måte å koble sammen ulike minispill på, for i praksis er det mange samleobjekter å samle på i spillet, og fremfor alt er hovedoppdragene fortsatt langt unna. Du spiller minispill etter hverandre. I en av dem vil du for eksempel være ansvarlig for å spille paparazzi. I en annen er det nødvendig å finne bortkomne hunder. Tilgjengelig, med sitt veldig enkle spill, tilbyr spillet en solid opplevelse med mange fordeler. For eksempel kan våre to søstre gå rundt i byen, på scooter, men også på rulleskøyter eller kart! Stuekonsollen har også små påskeegg som et minivideospill å spille mellom søstrene.

Så selvfølgelig er ikke spillet veldig pent. Kan ikke si for langt fra dagens standard. Men det må innrømmes, den grafiske stilen kommer godt frem og tegneseriestilen skjuler seg. Teknisk, om ikke populært, har spillet fordelen av å være veldig tro mot originalmaterialet, selv i lydsporet. Den tilbyr en veldig sjenerøs mengde innhold med sin robuste eventyrmodus og sine mange flerspillermoduser. Du kan starte en utfordring mellom venner, i ett minispill, starte en serie med tre utfordringer, spille alle minispillene, eller starte en «verdenstur» der hver spiller må velge neste mini. – spill. Det er gjennomtenkt nok til å la alle finne det de leter etter med korte eller raske spill.

Konklusjon

En veldig tro tilpasning av tegneserien og den animerte serien The Sisters, «Stars des Réseaux» er et godt eventyrspill for unge mennesker, som perfekt kopierer universet til The Sisters og tilbyr den mest behagelige underholdningen i eventyrmodusen i det fri. verden. . Vi eier faktisk to spill i ett, et skriptbasert eventyrspill der spilleren tar på seg oppdrag i en miniåpen verden, samler samleobjekter og deltar i minispill, og et party-flerspillerspill hvor hver del kan tilpasses til minste detalj. Minispillene som tilbys er ofte svært vellykkede og bruker reflekser og minne. Med sin tilgjengelige spilling og fargerike grafikk retter Sisters 2 seg strålende mot et veldig ungt publikum. Den eneste (store) ulempen: teknisk sett bør du ikke forvente et slag i ansiktet, langt ifra…

