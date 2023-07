Triple H på WrestleMania i London: «Never Say Never»

John Cena åpnet en enorm dør under Money in the Bank ved å hinte om at WWE kunne lage en WrestleMania i London Storbritannia. Ord som ikke blir fulgt av en offisiell WWE-kunngjøring eller datobekreftelse for fremtidige WWE-show i Storbritannia.

Så, er planen ekte? På papiret, sier han, siden Triple H åpnet opp om det på en pressekonferanse etter Money in the Bank og var fornøyd med å erklære «aldri si aldri» om å se en WrestleMania i London:

»Jeg har kommet hit siden tidlig på 90-tallet, og det har vært fantastisk. Mine favorittprogrammer og favorittøyeblikkene skjedde her. Vi gjorde opprør her og det var alltid god stemning. For WrestleMania er det vanskelig. Jeg vil gjerne si at det er enkelt og du kan gjøre PLE mange steder. Men jeg kan si dette, når vi ser på 2023, er tre av de fire siste PLE-ene internasjonale. Dette er ikke en vanlig ting. All Souled Out, Elimination Chamber, Backlash og Night of Champions-arrangementer. Vi er et internasjonalt selskap og vi ønsker å være konsekvente, aldri si aldri. Det er vanskeligere enn det høres ut, men ideen er der.

WWE ønsker å bygge en WrestleMania i London, men det vil dessverre ikke komme noen konkret kunngjøring i løpet av de neste eller neste månedene.

WWE MITB pressekonferanse:

Bildekreditt: WWE