Tris Mertens to juveler mot Lazio (video)

Tris Mertens og Napoli utnyttet AC Milans tap til fulle til å ta en ledelse på tre poeng på slutten av den 14. dagen i Serie A søndag kveld. Neopolitans vant 4-0 spesielt mot Lazio, for å doble sin 14. plass (10. og 29.). For tiden rangert på førsteplass med 35 poeng.

Pyotr Jilinsky (1-0) scoret i det 7. minutt av kampen og Napoli begynte å score tre minutter senere av Dries Mertens takket være et tilbud fra Lorenzo Insane (10., 2-0). Med hjelp fra Hirving Lozano scoret lommespissen sitt tredje ligamål siden han kom tilbake fra skade. Den høyeste målscoreren i Napoli-historien tok en flat høyrefot utenfor rektangelet på et tidspunkt og scoret et suverent mål fra Lazios målvakts tak (29., 3-0). Luciano Spalletti bestemte seg for å utvise den tidligere PSV-spilleren timer senere og ble erstattet av Andrea Pedagna i det 64. minutt. Det var fra benken de røde djevlene fant sin fjerde rekord, signert av Fabian Ruiz (85., 4-0).