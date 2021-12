Tromsø i Norge: Alt du trenger å vite for å bo i “Nordens Paris”

Byen Tromsø i Norge er det beste stedet å utforske polarsirkelen for noen dager. Og her er hvorfor.

Først litt historie og geografi. Hovedstaden i Arktis og utgangspunktet for mange polarreiser (Svalbard, Nordpolen, etc.), Tromsø ligger på øya Tromsøa i Lappland. Med en befolkning på rundt 76 000 er byen, med kallenavnet “Nordens Paris”, en nordlig by med mer enn 50 000 mennesker som bor i verden. Den ligger 350 km nord for polarsirkelen.

Gjennom hele historien ble Tromsø offisielt grunnlagt i 1794, men det er fortsatt svært gammelt til midten av 1800-tallet.e århundre har den en befolkning på bare 1400, men mot slutten av det 19. vil den oppleve sterk ekspansjon.e Århundret intensiverte med mange turer til gravplasser for selfangst.

I dag er Tromsø en svært energisk by med mange forskere, men også interesserte turister.

Besøker du Tromsø om sommeren eller vinteren?

Hvis polarsirkelen høres ut som vinter, er sommeren også den beste årstiden å besøke den. Om vinteren, husk at solen ikke vises i slutten av november og midten av januar. Polarnatten varer mer eller mindre fra 28. november til 14. januar. Det er ikke helt mørkt, men lysstyrken er intet unntak. Det er imidlertid mange flere aktiviteter: se spekkhoggere, nordlys, aking … Temperaturene varierer fra -10 til 0 C i Tromsø. De kan være kalde utenfor byen.

Godt å reise til Tromsø om sommeren. Det blir ingen snø (bortsett fra fjelltoppene i nærheten av byen), ikke nordlys, men det er mange aktiviteter og temperaturen er veldig behagelig (de kan gå opp til 25 grader).

Hvor skal man sove i Tromsø?

Selv om du kan finne en del Airbnb-utleie, ligger noen gode hoteller som Smarthotel Tromso et steinkast unna hypersenteret og er svært rimelige. I det litt høyere området ligger Tone Hotel Polar eller Radisson Blu, som har den vakreste utsikten over havet.

Hva skal du se i Tromsø?

Når du utforsker Norge og Tromsø ser du bildet, det mest kjente stedet i byen er Ishavskatedralen (Ishawskatraln i Norge). Den ligger ved utgangen av broen som forbinder sentrum med trikken. Det er også en annen kirke i byen (Tromsø Tomkirke i Norge) som ligger i sentrum. Bygget i 19e århundre har den det unike ved å være bygget av tre. Den regionale frilansen (bilde) er verdt en titt.

For å fortsette historien er Polarmuseet verdt å gjøre akkurat som biblioteket og dets majestetiske karnapp. For å gjøre mer, er Polaria byens fiskeri, det nordligste fiskeriet i verden.

Geografi og undring, du må over brua og se det vakreste panoramaet på Tromsø ved Fjellheisen (taubanen i Tromsdalen). Om sommeren er det ideelt å klatre og klatre 1300 trappetrinn for å nå toppen av Storsteinen, ca 420 meter over havet.

Hvilke tiltak bør iverksettes på Tromsø?

Etter besøk i den generelle kulturen er det tid for aktiviteter (mest idrett). Om vinteren anbefales selvsagt skiferhunder, reinsdyrsleder eller snøscootere. For ikke å snakke om nordlyset, men dra ut på havet for å finne spekkhoggere og hvaler.

Om sommeren er det plass til fotturer rundt i Tromsø, men også for terrengsykling. Kajakkpadling midt i fjordene, kjøring rundt fjordene. Men nyt midnattssolen ved bredden av Tromsø. Båtfiske anbefales også. For ikke å glemme idrettsarrangementene: en fotballkamp på Tromsø stadion for å følge laget som danner seg i førstedivisjon (Tromsø IL), men denne gangen skal du passere den må du stå i veikanten for å se syklistene.Norges arktiske rase (Organisert av ASO).

Hvor kan man spise og drikke i Tromsø?

I Tromsø er det noen få steder å prøve. For norske spesialiteter er Partus Bistro den perfekte adressen. For en god kaffe er det koffein. Det er noen i nærheten av havnen (Stortorget). Til slutt er Mac Brewery en overbevisende passasje for å diskutere deres historisk betydningsfulle øl, som regnes som det nordligste på planeten. Dessuten er baren vel verdt et besøk. Som en påminnelse, Mac Grunnlagt i 1877 og er byens virkelige selskap.

Fotokreditt: Saïd El Abadi