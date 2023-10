Tronarving, Leonor av Spania sverget til grunnloven på sin 18-årsdag.

Prinsesse Leonor de Bourbon, arving til den spanske tronen, sverget troskap til grunnloven tirsdag, sin 18-årsdag, et viktig skritt mot en dag å etterfølge sin far, kong Felipe, som statsoverhode.

Sammen med sin far og mor, dronning Letizia, og hans søster, Infanta Sofia, avla Leonor de Bourbon ed før et møte i begge parlamentets hus i ekstraordinær sesjon. En tilnærming tatt av hans bestefar Juan Carlos I under Franco-diktaturet i 1969, og deretter av hans far i 1986 under det demokratiske regimet.