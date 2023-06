Tronsmart introduserer Halo 200 karaokehøyttaleren

Vitenskap og teknologiNye produkter og tjenester

Den beste lydopplevelsen for alle anledninger.

SHENZHENPorselen, 20. juni 2023 /PRNewswire/ — Tronsmart, en ledende leverandør av avanserte lydløsninger, er glade for å kunngjøre lanseringen av den etterlengtede Halo200 karaokefesthøyttaleren. Denne kraftige, funksjonsrike høyttaleren er designet for å heve nivået for underholdning, enten det er en bakgårdsfest, innendørs dansefest, bassengfest eller til og med fra leiren.

Halo200 er designet for å imponere og levere flott lyd til festdeltakere. Tenk deg å være vertskap for den årlige festen og underholde gjestene dine med et lydsystem med tre utganger som leverer et ekspansivt lydbilde med lyd uten forvrengning, mens 120W lyd pumper ut utrolig lyd – høyt nok til å begeistre alle! I tillegg kan du synkronisere opptil 100+ høyttalere med TuneConntm-teknologi eller pare 2 høyttalere med TWS-paring for den beste festlyden. Det beste av alt er at festen kan vare hele natten takket være Halo200s 18-timers batterilevetid.

En av de mest imponerende funksjonene er at Halo200 har 5 forskjellige lysmoduser for å legge til et levende visuelt element til enhver sammenkomst. Med bare noen få klikk kan Halo200 skape et energisk dansegulv eller en avslappet atmosfære med et unikt lysshow som gir liv til enhver fest. I tillegg lar Tronsmart-appen deg tilpasse lysshowet og lydkvalitetsinnstillingene for å passe alle preferanser.

Nyt flott lyd og allsidig tilkobling med Halo200 karaokehøyttaleren. Med dobbel funksjon, lett å bytte mellom AC-pluggmodus og batterimodus for å møte ulike behov. Når det kommer til strøm, tilbyr Halo200 sin eier opptil 18 timers non-stop drift, noe som gjør den perfekt for kveldsfester eller utendørs utflukter.

Med 3 tilgjengelige versjoner dekker Halo200 perfekt alle underholdningsbehov. Med støtte for både trådløse og kablede mikrofoner kan hvem som helst enkelt arrangere fester og synge med vennene sine. I tillegg lar gitarinngangen brukere ta opp og spille av favorittsangene sine. Enten du leter etter en standardversjon eller en karaokversjon, kan Halo200 festhøyttaleren imøtekomme alle preferanser.

Alt i alt er Halo200 en høyttaler verdt å kjøpe for rundt $200, et flott alternativ for alle som leter etter anstendig lydkvalitet. Den er allerede tilgjengelig i Tronsmart offisielle nettsted i 3 versjoner, standardversjonen, enkeltmikrofonversjonen og dobbelmikrofonversjonen, prisene varierer fra $169,99 til $229,99. Tilgjengelighet på andre plattformer er planlagt i juli 2023.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2104506/Tronsmart_Halo_200_karaoke_party_speaker.jpg

