Tropisk storm Elsa forårsaker ras på Cuba etter 180.000 evakuering | Naturkatastrofer

Tropisk storm Elsa var forventet å forårsake ras Cuba Mandag ettermiddag ble 180 000 mennesker evakuert fra sør etter frykt for store flom.

Elsa forventes å bringe tropiske stormforhold til Florida, der guvernør Ron Desantis erklærte unntakstilstand i 15 fylker, inkludert Miami-Date County, der det delvis kollapset sameiet Sampline Towers Revet ned Søndag kveld med eksplosiver.

Elsa er den femte navngitte orkanen og slo rekorden for den raskeste orkanen i bevegelse i tropene, klokken klokka 31 lørdag, fortalte orkanforsker Brian McNaldy ved University of Miami Associated Press.

Men orkanen ble nedgradert fra sterk etter at den passerte Haiti, med vindhastigheter på opptil 65 km / t fra mandag morgen.

De mest berørte områdene var Barbados, hvor mer enn 1100 mennesker rapporterte om ødelagte hjem, hvorav 62 kollapset. Stormen drepte noen i St. Lucia; I Den Dominikanske republikk ble en 15 år gammel gutt og en 75 år gammel kvinne drept da veggene kollapset. I Haiti ble tre personer skadd av trær som falt.

Stormen kan bli sterkere når den nærmer seg Florida, Det sa National Hurricane Center i Miami.

Det er sannsynlig at Elsa vil svekke seg litt når den krysser det vest-sentrale Cuba i dag. Gjenopprettingen av Mexicogolfen vil være begrenset, ”skrev prognoserne klokka 11 mandag.

Elsa forventes å bevege seg vestover, og redusere trusselen mot Sør-Florida, som inkluderer det meste av Florida Keys. Den endringen, I følge Miami Herald, Dette øker sannsynligheten for å lande tidlig onsdag morgen på Horseshoe Beach, Florida, nord for Swan River og nær Florida Panhandle.

Når du forlater Sør-Florida “Usikker kjegleKraftig vind og kraftig regn er fremdeles mulig frem til onsdag når stormen beveger seg mot vestkysten av staten. National Weather Service sa at vindene kunne nå 25 km / t tirsdag ettermiddag da redningsarbeidere fortsetter sin søken etter ofre for et uberettiget skred i Miami.

Associated Press bidro til denne rapporten