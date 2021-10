Trove’s Shadow’s Eve -arrangementet lanseres med tonnevis av belønninger

gamigo kunngjør spillerne av Trove sesongen med pranks og triks kommer. Fra i dag, Eve of the shadows tar over populære MMO Voxel med nye oppdrag, tilbake til noen fan -favorittarrangementer (her er et hint: en av dem rimer med “dumpkin fangehull“), og nok belønning å fylle godteribøtta!

Hendelsen Eve of the shadows fra Trove tilbyr en rekke nye oppdrag, inkludert et eventyr i 11 deler der spillere hjelper nye allierte, Månedens orden, å kjempe mot Forbannelsen til varulven til Quberus. Etter å ha fullført oppdraget, så vel som de daglige sideoppdragene, vil spillerne tjene Order of the Moon Treasure Box, som kan inneholde forskjellige sjeldne gjenstander, inkludert nye kostymer fra Lunar Lancer og Skygge jeger, fra Quberus og Ulvejeger, nye allierte og et nytt fjell. En ny Delve Biome, nye fiender å kjempe mot Ørkenens grense, Middelalderens høyland og Forbannet dal, og nye leverandører som ønsker å selge byttebokser fra i år og tidligere år gjør dette arrangementet til en tid for spillere Trove du vil ikke gå glipp av.

Spillerne av Trove Blir glad for å høre det mange av favorittarrangementene dine er tilbake. Nok en gang kan de lage eksplosive gresskar å kaste og spiselige godbiter for å forberede deres retur til Pumpkin Dungeons. Det er imidlertid en liten forskjell i årets gresskarfange, i form av ny sjef å kjempe. Treffer det spillere får en ny alliert.

Spillere som ønsker å delta i arrangementet Eve of the shadows må ha fullført oppdragslinjen Hubdate gitt av Qubesly. Når dette er fullført, det første søket skal begynne Eve of the shadows vil være tilgjengelig i kategorien “Arrangementer”.

Hendelsen Eve of the shadows fra Trove starter i dag og slutter 2. november 2021. De som ønsker å gjenoppleve den uhyggelige estetikken til denne hendelsen, vil gjerne vite at Wolf’s Den Biome vil bli lagt til den generelle listen over Dykkerbiomer.

