Trump ankommer New York for historisk rettsopptreden

I New York har området til Trump Tower, hvor forretningsmannen oppholder seg i 36 timer, vært under høy sikkerhet i flere dager, selv om bare en håndfull pro- og anti-Trump-demonstranter marsjerte dit.

DUSAs tidligere president Donald Trump ankom New York mandag, i forkant av sin historiske rettsopptreden tirsdag i en svindelsak som involverte betalinger til en pornostjerne.







Det er en høyst uvanlig vending ettersom den 76 år gamle republikanske milliardæren har relansert seg selv i kampen om den republikanske nominasjonen for å vinne tilbake presidentskapet i november 2024.

Hans personlige Boeing 757, oppkalt etter ham, landet på New Yorks LaGuardia flyplass rundt 19:25 GMT.

Kort tid før han forlot sitt Mar-a-Lago-herskapshus i Florida, skrev Donald Trump med store bokstaver på sitt sosiale nettverk Truth Social at han reiste til New York for å «gjøre Amerika flott igjen» og at han var «offeret for en heksejakt» .» (Hans) store land synker ned i helvete».



En første

Den tidligere populistiske statsoverhodet ble tiltalt 30. mars av Manhattan-advokat Alvin Bragg for å ha forstyrret det politiske systemet, samfunnet og maktbalansen i USA som aldri før. Etter en fem år lang rettssak av en dommer i delstaten New York.

Donald Trump sverger at han er «uskyldig» og hans advokat Joseph Tacobina kalte søndagen «dagen rettsstaten dør i Amerika».



Forretningsmannen, som er hjemmehørende i New York, må stilles for straffesak på tirsdag fra klokken 14.15 (til klokken 20.15 belgisk tid): de er ikke offentliggjort, men sies å være 30 i antall.

Invitasjonen, ledsaget av et enestående ritual for et tidligere statsoverhode, advarte om at Trump måtte avvise hans navn, alder og yrke og underkaste seg fingeravtrykk og bli fotografert.

MR. Ifølge Tacobina skal han ikke ha håndjern, men må gå gjennom salene i rettshuset på Manhattan foran media.

For dommeren «vil presidenten erkjenne seg ikke skyldig» fordi det ifølge hans argument «ikke var noe straffbart». Donald Trump bør da løslates, muligens under forhold, i påvente av organiseringen av rettssaken hans.