Trump-assistent funnet skyldig i å hindre kongressens etterforskning

Via Le Figaro med AFP

Peter Navarro, en tidligere økonomisk rådgiver og nær alliert av USAs tidligere president Donald Trump, ble torsdag siktet for å hindre kongressens etterforskningsmyndighet, som ringte ham 6. januar 2021 for å høre om Capitol-stormen.

En annen tidligere rådgiver for Donald Trump, Steve Bannon, en herald av høyrepopulisme, ble allerede dømt til fire måneders fengsel i 2022 for de samme fakta, men anket. Dommer Amit Mehta satte Peter Navarros domsdato til 12. januar 2024.

Peter Navarro ble funnet skyldig i 2022 for å ha nektet å delta i en stevning og levere dokumenter til en delegasjon som undersøkte hendelsene 6. januar 2021. Den dagen beleiret hundrevis av tilhengere av Donald Trump Capitol, setet for den amerikanske kongressen, i et forsøk på å blokkere motstanderen Joe Bidens seiersbevis.

Hensikt å anke

Da han forlot retten, kunngjorde Peter Navarro sin intensjon om å anke, en «En seniorrådgiver i Det hvite hus kan ikke tvinges til å vitne for kongressen«, på smerte av overtredelse»Separasjon av makter» Utøvende og lovgivende. Han risikerer 30 dager til ett år i fengsel, samt en bot på opptil 100 000 dollar på hver av de to punktene.

6. januar 2021 ba undersøkelseskommisjonen, etter 18 måneders arbeid, for straffesak mot Donald Trump, spesielt for oppvigleri og konspirasjon mot amerikanske selskaper, i en rapport utgitt i desember 2022. Den tidligere republikanske partilederen ble i august tiltalt av en føderal domstol i Washington og senere av en dommer i delstaten Georgia (sørøst) for hans ulovlige forsøk på å endre resultatene av valget i 2020.