Trump kan bli stilt for retten i januar 2024 for sine handlinger etter valget i 2020

Etter å ha forlatt Det hvite hus i januar 2021, må Donald Trump fra mai 2024 svare på påstander om at han kompromitterte USAs sikkerhet ved å holde hemmelige dokumenter, inkludert informasjon om militære planer eller atomvåpen. -Lago-residens i Florida. Loven påla ham å overlevere dem til det amerikanske nasjonalarkivet. En annen spionasjelov forbyr besittelse av statshemmeligheter på uautoriserte og usikrede steder. Trump og Nauta var allerede tiltalt i saken i juni.

I et rettsdokument som ble offentliggjort 27. juli, anklaget føderale påtalemyndigheter tidligere president Walt Nauta og Mar-a-Lago-sjef Carlos de Oliveira for å forsøke å undertrykke CCTV-opptak av interesse for etterforskere. . De to sistnevnte dukket opp torsdag, men kun Walt Nauta var i stand til å nekte straffskyld under den ti minutter lange rettssaken. Mr. som ennå ikke har en lokal advokat. De Oliveira vil erkjenne straffskyld eller ikke skyldig i en kommende rettssak. I en skriftlig uttalelse til retten i forrige uke erkjente Donald Trump seg ikke skyldig i de nye anklagene og ga fra seg sin opptreden torsdag.