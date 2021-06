Trump krever ‘kompensasjon’ fra Kina over regjeringen: ‘De må betale’

Donald Trump har bedt USA om å “kompensere” for skaden på Covit-19 i Wuhan.

I en sjelden tale til den republikanske konvensjonen i Greenville, North Carolina, sa den tidligere presidenten at Kina skulle få en regning på $ 10 billioner, og at alle land som skylder penger til den asiatiske stormakten, skulle si opp gjelden.

Han sa at USA burde innføre 100 prosent toll på alle varer som kommer fra Kina.

Han sa: “Vi krever erstatning fra det kinesiske kommunistpartiet. Kina må betale. De må betale. ”

Trump sa at koronaviruset, som hadde herjet verden siden januar i fjor, hadde drept minst 3,7 millioner mennesker og ble bevisst opprettet i et laboratorium.

Han sa: “Denne forferdelige tingen kom fra Kina. Vi fikk den også. Ser du, du ser hva som skjer. Det kalles laboratoriet. Det er en enkel ting, Wuhan.”

Det er fortsatt usikkerhet om opprinnelsen til Govit-19, med noen eksperter som erkjenner at det kan ha blitt menneskeskapt i stedet for direkte eller indirekte overført til mennesker av en flaggermus.

Som president hadde Trump et uklart forhold til Kina.

Selv om han opprinnelig skryte av et nært forhold til president Xi Jinping, til tross for at han roste ham for å håndtere regjeringskrisen i de første månedene, startet han en handelskrig med Beijing og innførte fortsatt toll på kinesiske varer.

Selv om Trump møtte hard kritikk hjemme for å ha forvaltet krisen og hans gjentatte forsøk på å dempe den, undergrave folkehelsenyhetene og beskyldte guvernører for manglene, beskyldte han Kina i økende grad for epidemien.

I sin tale i North Carolina, i sin første offentlige opptreden siden han gikk av i januar, lånte den tidligere presidenten fra vaksineprogrammet, hvoretter han så mer enn halvparten av amerikanerne motta minst en jab – selv om mange av hans egne støttespillere og Mr. Trump er alene uten publisitet. Han valgte å få vaksinene sine.

Han fortalte en mengde på rundt 1200 republikanere: “Vi har gjort en utrolig jobb, og viktigst av alt er vaksinen som følger med, en utrolig jobb.”

Han sa at han fortjente å bli “delvis satset” ved å investere milliarder av dollar for å kjøpe vaksineutstillinger.

I en bred tale som varte i nesten 90 minutter, berørte Mr. Trump spørsmål, inkludert to av favorittemnene til konservative nyhetssendere: “Avskaffe kultur” og “Kritisk rase teori.”

Han angrep New York amerikanske advokater som for tiden etterforsker hans virksomhet og hevdet at det var det siste i en serie med såkalte “heksejakter”, med henvisning til M மு llers uttalelser i sin kampanje mot Russland – og at han hadde hindret rettferdighet, og at hans to påstander, først mot Ukraina, var politisk motiverte. Hans forsøk på å grave opp, provoserte deretter et opprør i Capitol i et forsøk på å tukle med Joe Bidens sertifikat for valgseier.

Trump gjentok ubegrunnede bevis i 2020-valget og støttet en rekke republikanske handlinger over hele landet, som kritikere sier er utformet for å begrense avstemming – spesielt av fargede – og til den urettferdige fordelen med GOP.

Som svar på påstandene om velgerundertrykkelse sa han: “Jeg prøver ikke å undergrave det amerikanske demokratiet, jeg prøver å redde det. Husk det. “

Han forsvarte sine kontroversielle forhold til diktatorer, inkludert Russlands Vladimir Putin og Nord-Koreas Kim Jong-un, som deltok i håp om at han ville forbedre forholdene som hadde mislyktes.

I en linje som fikk nattens største latter, sa han om den undertrykkende diktatoren: “Kim Jong-un, han er en annen fyr. Hun trenger en annen type fyr å snakke med. ”

Hans svigerdatter, Laura Trump, har sagt at hun har bestemt seg for å stille til ledig sete i North Carolina senat når Richard Burr går av med pensjon neste år og sier at barna fortsatt er små. MS, som er gift med Eric, den andre sønnen til den tidligere presidenten. Trump ble sett på som en kandidat som brukte familienavnet. Han åpnet muligheten for å stille til valg i fremtiden.