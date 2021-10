‘Trump lost’: Big Times Square billboard gnister snakk

Et tavle på Times Square i New York lyder “Trump har tapt.” “Ingen behov for verifikasjoner lenger” betyr å stoppe den tidligere presidenten fra å stille med i valgresultatet.

Kampanjen ble signert Republikanerne for stemmerett I følge (RVR) -teamet: “Tavler vil bli plassert på viktige offentlige steder i stater der valgresultatet for 2020 fortsatt diskuteres, inkludert Times Square i Georgia, Florida, Texas, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Wisconsin og Arizona, New York.“Denne kampanjen er nok et forsøk på å svekke Donald Trump. RVR sier at den vil.”Oppfordre statene til å avvise utfordringer for valgresultatet i 2020“.

I slutten av september fortalte Donald Trump mer enn to millioner stemmer i Marigopa County, Arizona største fylke. Etter at mer enn to millioner stemmer ble gjenfortalt i det fylket, ble ikke bare Joe Biden bekreftet som vinner, men Trump fikk faktisk 261 færre stemmer enn forventet, og Biden 99 flere. Likevel insisterte Trump på at det var “solide bevis på oppdagelsen av valgfusk”.