Trump på rallyet var «lei av politikere» og tror fortsatt han vant forrige valg

Donald Trump har gjentatt at han vant det siste amerikanske presidentvalget.Washington-politikere“Hvem trenger det”Styre«Livet til en amerikaner, under et rally foran støttespillerne hans i Arizona på lørdag.

“Vi er lei av at Washington-politikere kontrollerer livene våre. Vi er lei av plikter“, Han krasjet.”Ekstremistiske demokrater ønsker å gjøre Amerika til et kommunistisk land.“

Før han synger sitt hovedmotiv etter det siste presidentvalget i november 2020: “Vi vant valget. Vi har hatt stor suksess. Vi kan ikke forlate dem“.

Før ham hadde foredragsholdere allerede varmet opp publikum, og refererte til Joe Biden som noen.”Svak“Og”Forstyrrer“, og mål”Lamme medier“, plystret tidligere republikanske supportere.

De fleste markørene for Trumpisme ble brukt, fra det stjålne valget til medias urettferdighet, til åpningen av grenser og det faktum at Amerika har blitt.Hele verdens latter“.

Noen hadde kommet fra Florida eller Texas flere dager tidligere til Firenze, en landlig by sørøst for delstatshovedstaden Phoenix.

I ørkenvinden, i et vidstrakt felt, fløt flaggene.Trump 2020“Og”Trump 2024“, For å oppmuntre millionæren som tapte valget etter fire år i Det hvite hus til å stille til neste presidentvalg.

Publikum sang “” før folkemøtet begynte.La Brandon gå“, En nedsettende kode for Joe Biden, som har blitt et møte for Trumpist-plattformen.

Pressekonferanse avlyst

Donald Trump står overfor denne tiden, spesielt etter å ha provosert medieopprør for å forklare kanselleringen av en pressekonferanse han skulle holde 6. januar, på ettårsdagen for det morderiske angrepet på hans støttespillere ved US Capitol. Et vellykket publikum.

Blant gjestene var Arizonas guvernørkandidat Gary Lake, som ble anerkjent av Donald Trump og tidligere hadde sagt at hvis han hadde vært i embetet på den tiden, ville ikke Joe Bidens seier blitt sertifisert i hovedstaten.

Donald Trump beholder stor innflytelse over det republikanske partiet, og mange av de folkevalgte som ønsker å beholde setene ved neste valg ønsker å dra nytte av hans dubbing, så han må ofte abonnere på konspirasjonsteoriene om at presidentvalget var rigget – eller i hvert fall ikke åpent benekte.

Milliardærmøtet fant sted i Firenze etter oktober. Som han ofte gjør, kunngjorde Donald Trump det.”Flere seere“, Går”Usynlig for det blotte øye“Det er imidlertid ikke gitt noen eksakte tall, og publikum var ikke stort nok til å se ham før seier i 2016.

Donald Trump, som har blitt utestengt fra Twitter og har vært engasjert i sin sak om å ville gripe inn i de radikale konservative mediene siden han forlot Det hvite hus, ble intervjuet av den offentlige radioen NPR tirsdag.

Han oppsummerte intervjuet da en journalist stilte spørsmål ved hans ubegrunnede påstander om presidentsvindel etter at han foreslo at amerikanere skulle vaksineres mot Govt-19, en politisk sensitiv sak i USA.

Møtet hans kom 24 timer etter at den pro-Trump-kanalen One America News Network (OAN) kunngjorde at den hadde blitt forlatt av en stor TV-tjeneste.

Den tidligere presidenten har gjentatte ganger rådet sine støttespillere til å vende tilbake til denne ultrakonservative og konspiratoriske kanalen som forsøker å konkurrere med Fox News blant høyreorienterte velgere.