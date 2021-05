Trump returnerer til Manhattan etter at New York AG kunngjorde en kriminell etterforskning av selskapet hans

Bare noen dager etter at New York Attorney General kunngjorde en kriminell etterforskning av virksomheten hans, så han Donald Trump komme til Trump Tower på Manhattan.

Den tidligere presidenten flyttet nylig fra sitt nye hjem på Mar-e-Lago Club i Palm Beach, Florida, til det kjølige klimaet til golfklubben sin i Bedminster, New Jersey, for sommeren.

Han ble sett ut av en bil utenfor adressen til New York City og et heltidshjem på Fifth Avenue mandag morgen.

Lydia James kunngjorde i forrige uke sin etterforskning av Trump-organisasjonens håndtering av saken, som har gått fra en etterforskning av sivile skatteforbrytelser til straffesaker.

Det er spesielt fokus på Alan Weiselberg, selskapets økonomidirektør, som står overfor to kriminelle etterforskninger av sine aktiviteter i selskapet, blant mange spekulasjoner om at han kan ha snudd og drevet sin mangeårige sjef.

I en samtidig høring med Manhattans distriktsadvokat Cyrus Vance, ser han lignende påstander om forretningsaktiviteter før Trumps presidentskap.

I et langvarig blogginnlegg som svarte på nyheten om justisministerens etterforskning, skrev den tidligere presidenten: “Justisministeren i New York kjempet for å tiltale Donald Trump før han visste noe om ham. Han sa at han ville bruke kontoret sitt til å ivareta “alle aspekter” av mine eiendomstransaksjoner hvis valgt.

Han fortsatte: “Hun lovet at hun definitivt ville saksøke meg. Hun skrøt av i videoen at hun var, og jeg siterer ‘a real pain in the ass’. ‘Vent til jeg er på justisministerens kontor,’ erklærte han, ‘og jeg har blikket rettet mot Trump Tower.’

Trump fortsatte: “Riksadvokaten uttalte hver av disse uttalelsene, ikke etter at han hadde anledning til å faktisk se fakta, men før han ble valgt, selv før han så til og med et lite bevis. Dette er noe som skjer i mislykkede tredjelandsland, ikke USA. Hvis du kan løpe til et advokatkontor som lover å fjerne dine motstandere og bli valgt til den jobben ved å diskriminere velgere som ønsker politisk hevn, er vi ikke lenger et gratis konstitusjonelt demokrati. ”

Selv om Trump offisielt erklærte Florida for sitt hjem før de forlot Det hvite hus, drar de historisk ikke til Palm Beach i de varme, fuktige sommermånedene knyttet til orkansesongen.

Familien okkuperte en gang den tre etasjes penthouse i Trump Tower i Midtown Manhattan, men er ikke lenger ønsket velkommen av flertallet av New Yorkere.

I 2020-valget på Manhattan mottok Joe Biden 86,7 prosent av stemmene, mens Trump mottok bare 12 prosent av stemmene.