Trump troller med video av ledere som gjør narr av ham, og sier at verden ‘ikke lo’ av USA da han var president

Tidligere president Donald Trump Ledere trollet ham med en video som spottet ham etter at han sa at verden “ikke lo” av USA da han var president.

Trump gikk bak Washington Post Journalistene Carol Leonic og Philip Rucker for sin nye bok Jeg kan ordne det alene, I det beskriver journalister et øyeblikk da husets høyttaler Nancy Pelosi uttrykte bekymring for at daværende president Trump ville være klar til å bruke atomvåpen etter valget.

“Nancy Pelosi er en kjent nøttejobb,” sa Trump-uttalelsen. “Hennes sinte sitater om at jeg var redd jeg ville bruke atomvåpen, er de samme. Jeg er faktisk den som drev oss ut av kriger, ikke i kriger. Jeg er den eneste som ga respekt for landet vårt igjen da hele verdens ledere ser på oss og ler, ikke som nå. ”

MR. Fru Trump sa til general Mark Millie, lederen av de felles stabssjefene, at han ønsket å sikre at Trump ikke ville bruke atomvåpen de siste dagene i kontoret. Pelosi snakket.

Selv om det allerede er offentlig kjent at fru Pelosi snakket med general Millie, er innholdet i diskusjonen ikke offentlig. Etter at forsvarsminister Mark Esper ble fjernet i november 2020, talte fru Pelosi og andre lovgivere telefonisk med general Millie.

“Vi stoler alle på deg,” sa Pelosi til general Millie. “Husk løftet ditt.”

Etter opprøret 6. januar snakket Pelosi med general Millie igjen og fortalte henne at Mr. Trump var “gal”, “farlig” og “gal.”

“Frue, jeg forsikrer deg om at disse prosessene er utmerket,” svarte general Millie. “Atomvåpen kommer ikke til å bli avfyrt ved et uhell.”

“Hvordan kan du garantere meg?” Spurte fru Pelosi.

“Frue, det er en prosess,” sa general Millie. “Vi vil bare følge juridiske ordrer. Vi vil bare gjøre juridiske, etiske og moralske forhold. ”

Trump utstedte en uttalelse som sa: “De lo ikke da jeg var der,” som førte til gjenutgivelsen av en video av en Trump-tale i FN i september 2018, da verdensledere i rommet så på Trump. og smilte:. ”

Under NATO-toppmøtet i desember 2019 dukket verdensledere inkludert den kanadiske statsministeren Justin Trudeau, den britiske statsministeren Boris Johnson, den franske presidenten Emmanuel Macron, den nederlandske statsministeren Mark Rutte og en kvinne som så ut til å være prinsesse Anne av England. Trump var bak ryggen under diskusjonen på Buckingham Palace.

Trudeau, Macron og Johnson ble tatt på kameraet når de gjorde narr av Trump

I en samtale som ble fanget på video og senere viral, spurte Johnson Macron: “Er det derfor du er sen?”

“Han er sen fordi han tar en 40-minutters pressekonferanse ovenfra,” la Trudeau til, med henvisning til Trump.

Den kanadiske statsministeren sa senere til Trumps medhjelpere: “Du så lagets kjever falle til bakken.”