Trump vs. Biden, Episode II: How an FBI Raid Will Speed ​​Things Up

Synes du denne filmen har en smak av déjà vu? Du har rett. Men denne nye visjonen vil være enda mer belastende for nervene dine. Vær modig og se verden komme snart»Trump vs. Biden, episode II«.

Det er en av de mulige konsekvensene av den nye skandalen rundt Donald Trump som starter denne uken, nesten to år etter at han ble beseiret til fordel for Det demokratiske partiet. Under et FBI-raid på den tidligere presidentens hjem I Florida, dokumenter «Topp hemmelig«Beslagene ble gjort i strid med nasjonal sikkerhetsloven.

Ironisk nok kan avsløringene oppmuntre den tidligere forretningsmannen, som allerede tilsynelatende flørtet med en ny kandidat til presidentvalget i 2024, til å la seg fremstille som en martyr igjen.

«Jeg trodde allerede han skulle dukke opp før da, og i dag er jeg enda mer overbevistDet sa den republikanske senatoren Lindsey Graham på Fox News.

Imidlertid, ifølge eksperter, hvis den tidligere presidenten faktisk kunngjør seg selv, er Joe Biden sikker på å gjøre det samme. Selv som den eldste amerikanske presidenten i embetet på 79 år, ser det demokratiske partiet det som sitt historiske ansvar å kvitte Amerika for Donald Trump. I motsetning til 2020, med Joe Biden som løper mot Donald Trump, vil rollene bli snudd denne gangen.

Gitt sistnevntes løgn om hans stjålne seier i 2020 og hans rolle i angrepet på Capitol Hill, ville en omkamp ikke være et pent syn.

«Hvis du syntes Trumps presidentkampanjer i 2016 og 2020 var ekle, har du ikke sett noe ennå.«, advarte Alan Lichtman, professor i historie ved American University.