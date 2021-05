Trumps familiemedlemmer “upassende nært” med hemmelige tjenesteagenter, bokkrav | Donald Trump

To medlemmer av Trump-familien var “upassende – kanskje farlig – nær” agentene som beskyttet dem Donald Trump I følge den nye boka til den amerikanske hemmelige tjenesten var han president.

Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service av Washington Post-korrespondent Carol Leonick Utgitt neste uke. Guardian mottok en kopi.

Leonic I 2015 vant han Pulitzer-prisen, For rapportering av sikkerhetssvikt i Secret Service. Edward Snowden var også en del av Post-teamet som vant Pulitzer-prisen for sitt arbeid med lekkasjer av National Security Agencys overvåkningsteknikker, og utdypet russisk valgintervensjon og koblingene mellom Trump og Moskva. Han har vunnet alle fire Polk Awards.

Medforfatter med Philip Rucker og Leonic Det mest konsistente geni: Donald J. Trumps Amerika-test, Den velkjente åpenbaringen i Det hvite hus i 2020.

I sin nye bok, Vanessa Trump, skriver kona til presidentens eldste sønn, Donald Trump Jr., at hemmelige tjenesteagenter har “begynt å date en av familiens utpekte agenter.”

Vanessa Trump søkte om skilsmisse uten hindring I mars 2018. Leonic sier at det involverte byrået ikke ble utsatt for disiplinære tiltak fordi verken han eller selskapet var Vanessa Trumps offisielle livvakter på den tiden.

Leonik skriver at Donald Trumps datter, Tiffany Trump, sluttet med kjæresten, hans andre kone, Marla Maples, og “begynte å tilbringe ekstraordinær tid alene med en hemmelig agent.”

Secret Service-ledere var “bekymret for hvor nær Tiffany så ut til den høye, mørke og vakre agenten”, heter det i boka.

Det er forbudt for agenter å danne personlige forhold til personene de beskytter, i frykt for at slike følelser kan tilsløre deres dom.

Leonik skriver at det ikke skjedde noe uheldig med både Tiffany Trump og agenten, og påpekte arten av den agentens arbeid. Agenten ble deretter utnevnt på nytt.

Lionic sa også at det var uklart om Donald Trump visste hva hemmelige tjenestepersonell sa om datteren hans og svigerdatteren.

Men han sier at presidenten gjentatte ganger har forsøkt å avskjedige ansatte i hemmelige tjenester som ble ansett som overvektige eller undervektige.

Trump skal ha sagt: “Jeg vil ekskludere disse tykke menneskene fra profilen min,” som kan forvirre kontorbaserte ansatte med aktive agenter. “Hvordan skal de beskytte meg og familien min hvis jeg ikke kan løpe nedover gaten?”