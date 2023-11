Trumps sivile rettssak: Datteren hans, Ivanka, gir seg selv

Ivanka Trump ble tatt i ed for New York State Supreme Court (Trial Court, Red.anm.), der hennes brødre Don Jr. og Eric Trump og den tidligere presidenten i USA allerede vitnet forrige uke og mandag.

Da en representant for statsadvokaten ringte henne for å tale, spurte dommer Arthur Engoran, som hadde ledet saken siden 2. oktober, «Hvem er hun?» sa han på spøk.

I e-poster til bankene i 2011 og 2016 fortsatte Ivanka Trump å insistere, med en veldig myk og knapt hørbar stemme, at hun ikke «husket» detaljene i forhandlingene med bankene om lånevilkår. til henne

«Jeg husker ikke»

«Når jeg sitter her i dag, husker jeg ikke at disse forholdene går tilbake til 2011,» sa han.

På spørsmål om en mulig rolle med faren hennes i å etablere hans «personlige regnskaper», svarte Ivanka Trump: «Det er ikke noe jeg er klar over (…) Jeg er ikke involvert i hans personlige regnskap.

Før rettssaken anklaget statsadvokaten i New York, Letitia James, som saksøker Trump far og sønn, Ivanka Trump for å «lukke og forhandle gunstige lån basert på uredelige regnskaper» før hun forlot Trump-organisasjonen.

«Han vil prøve å distansere seg fra organisasjonen, men dessverre vil fakta vise at han var veldig involvert,» insisterte den høytstående sorenskriveren for demokratene som krever 250 millioner dollar i erstatning fra Trump-klanen.

Donald Trump, som forsvarte seg i retten mandag, er anklaget, sammen med sine sønner og ansatte i Trump Organization, for å ha kraftig blåst opp verdien av eiendommene deres i utallige selskaper som administrerer skyskrapere, hoteller og luksusleiligheter eller golfbaner. Over hele verden – for å få de beste banklånene og de gunstigste forsikringsvilkårene.

Før rettssaken avgjorde dommer Engoron i en streng rekkefølge i slutten av september at New York State Attorney General’s Office «la frem overbevisende bevis for at de tiltalte overvurderte gruppens eiendeler med $812 millioner (til») mellom 2014 og 2021, avhengig av året i tallene registrert i Donald Trumps årsregnskap, 2,2 milliarder dollar”.

Høringen er en av de første juridiske testene som venter på Donald Trump. Nærmere bestemt skal han møte i en føderal domstol i Washington fra mars 2024 for angivelig forsøk på å omstøte valget i 2020.