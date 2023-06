Trusler fra russiske hackere: Ingen indikasjon på at de retter seg mot den belgiske finanssektoren | Teknikk

De involverte gruppene, KillNet, REvil og Anonymous Sudan, kjent for CCB, truet nylig med å starte et stort angrep på europeiske banksystemer i løpet av de kommende dagene. I en melding sa de at dette angrepet ville være en form for hevn for vestlig støtte til Ukraina. Hele sektoren er fortsatt årvåken, bemerker CCB. – Det sier seg selv at vi tar denne trusselen veldig alvorlig, legger Katherine Eggers, talskvinne for senteret til.