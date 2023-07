Trusler mot de Groove – Føderale påtalemyndighet bekrefter arrestasjon av eks-soldat i Norge

Etterforskningen, som ble annonsert tidligere på dagen, ble satt i gang etter at videoopptak av statsminister Alexandre de Croix som avfyrte en pistol inn i et bilde gikk viralt på sosiale medier. Den påståtte forfatteren av videoen, født i 1993, forlot nylig hæren. Noen av kommentarene hans refererer til trusler mot Alexander de Crewe og/eller medlemmer av sentralregjeringen. Filen, opprinnelig åpnet av statsadvokatembetet i Limburg, ble overført til den føderale statsadvokaten. Oslo bys politi bekreftet overfor Belka at mannen ble pågrepet etter en klage om truende oppførsel i en butikk. Saken pågår fortsatt vest i hovedstaden, mens betjenter er på bakken og avhører den involverte mannen. Han vil bli tatt med til et legesenter for observasjon og vil bli arrestert i henhold til norsk utlendingslov, sa en lokal polititalsmann. Statsministeren, som besøkte Pepinster, forsikret ham om at han ikke var så bekymret. (Belga)