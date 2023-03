Trusler om «gjengjeldelse»: Sverige innkaller russisk ambassadør

jeg erDagen etter utstedte Sverige en innkalling til den russiske ambassadøren i Stockholm, og truet de nordiske landene og Finland med «legitime mål» om «gjengjeldelse fra Moskva», inkludert «militære», ved tilslutning til NATO.

– Utenriksdepartementet vil tilkalle den russiske ambassadøren og utvetydig fordømme dette tilsynelatende forsøket på påvirkning, bekrefter Tobias Billström, leder for svensk diplomati. «Bare Sverige bestemmer sin nasjonale sikkerhetspolitikk, ingen andre», insisterte han i en skriftlig uttalelse til AFP.

Den russiske ambassadøren Viktor Tatarintsev advarte tirsdag om at Finland og Sverige vil bli «legitime mål» for Russlands «gjengjeldelse» når de blir NATO-medlemmer, og gjenopplive retorikken om trusler fra Moskva etter en periode med ro.

«Etter sammenslåingen av Finland og Sverige vil den totale lengden på grensene mellom Russland og NATO nesten dobles», argumenterte ambassadøren i en tale som ble lagt ut på stedet for den russiske misjonen i Sverige. «Hvis det ser ut for noen at dette på en eller annen måte vil forbedre Europas sikkerhet, er det sikkert at de nye medlemmene av den fiendtlige leiren vil bli legitime mål for russiske gjengjeldelsestiltak, inkludert av militær karakter,» advarer ambassadøren.

«Et skritt inn i underverdenen»

I en lang anklage mot å bli med i alliansen, mener han Sverige «tar et steg ned i avgrunnen» ved å ville gå inn i NATO.

Advarselen kommer ettersom Moskva de siste månedene har vist seg å sidelinje trusler mot de to nordiske hovedstedene siden deres historiske beslutning i mai i fjor om å søke om å bli med i Atlanterhavsalliansen. Etter tiår med nøytralitet trekker kandidatene seg ut av militære allianser, et direkte resultat av Russlands invasjon av Ukraina.

Finland, et land som grenser til Russland, venter kun på tyrkisk godkjenning av president Recep Tayyip Erdogans løfte om å bli med i NATO.