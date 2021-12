“Trusler, slagsmål og uoverkommelig terreng!”

«For et dårlig eksempel! ”

“Slagsmål mellom spillere i Antwerpen, trusler mot standardledere, en kamp på en ukonvensjonell bane i Mumberg, for ikke å snakke om slagverket til våre klubber i Europacupen: forrige uke gjorde mye skade på bildet av belgisk fotball! vil gjerne begynne med: Trusler mot standardledere: Bruno Venanci og Sebastien Crossein er fremfor alt mennesker og gjør alt de kan for klubben sin. Så selvfølgelig gjorde de feil, spesielt når det gjelder kommunikasjon, men folk har smale minner Mange klubber liker å vise seg frem!Det er klart jeg tåler ikke personangrep, der, det går langt, det er bare fotball!

Når det gjelder spilling, viser standarden endelig karakter og struktur. Det er på tide! Men han kunne likevel spille elleve mot ti og elleve mot elleve … Faktisk ga seieren ham virkelig Antwerpen. For det første forstår jeg ikke hvorfor staben og Antwerpen-spillerne ikke klarte å roe ned tsjekkeren, raseriet hans varte bare minutter før han logisk sett ble avvist. Vi så også at dommeren trakasserte seg selv av Engels og de lokale ansatte, og hvis det utviklet seg et forhold mellom spillerne, måtte vi være forsiktige med hva som ble sagt eller ikke … Så, på 2-1, mangedoblet folk tapene til Antwerpen baller og måtte vente mindre, i stedet for å åpne for store brudd. Men gratulerer til russen som brukte den! “

⁇ Philip Alberts beskrivelse finner du her.