Tsjekhov erobrer Sveits, Holland vinner Norge seier over Serbia

Fem kamper ble spilt som en del av den første dagen av denne tredje utgaven av League of Nations, da Spania var vert for Portugal på Benito Wilmermin. I samme League A-gruppe som La Roja og Celisao var Tsjekkia vert for Sveits i Praha. Národní tým kan takke sin spiss Kuzta, som doblet til tross for at Okafor utlignet før pause.

I League B-kamper slapp Manchester Citys nye kontrakt Erling Holland inn tre poeng til Norge i Serbia med svært knapp margin. Israel snappet poenget fra en sen uavgjort mot Island og Sverige slo Slovenia for pausens første seier. Til slutt, i den tredje, slo Hellas Nord-Irland.

Multipleks fullstendige resultater

Liga a

Spania-Portugal (Oppsummer her)

Representant tsjekkisk 2-1 Sveits: Kuzta (11., 58.) / Okafor (44.)

Liga b

Albania-Russland (kansellert)

Israel 2-2 Island: Abbott (25.), Weissmann (84.) / Helkason (42.), a. Sigurdsson (53.)

Serbia 0-1 Norge : Holland (26.)

Slovenia 0-2 Sverige : Forsberg (Pena, 39.), Kluchevsky (88.)

C-ligaen