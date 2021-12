Tsjekkisk forklarer: “Amalla fornærmet meg, men ikke rasist”

Denne tirsdagen, under disiplinærkomiteens høring, var uttak av sjekk fra Antwerpen-beboeren i fokus for diskusjonene. Den store gamle forsvareren ble tilkalt, med Lawrence Wieser og Selim Amalla som vitner. Voldgiftsdommeren for møtet forklarte årsakene til oppsigelsen og sa at han ikke la merke til rasisme.

Standardspiller sa han til tsjekkeren “வாய முடு” Etter at Antwerpen-forsvareren grep inn i diskusjonen mellom den røde midtbanespilleren og Wisers assistent. “Jeg ble veldig overrasket over den tsjekkiske reaksjonen”, Skjulte ikke Amalla og ble lamslått av de rasistiske fornærmelsesryktene som oppsto etter møtet.

Abdullah Czech, som ble avhørt etter tur, ønsket ikke å gjenta ordene Amalla sa. “Jeg vil ikke gjøre dem igjen fordi jeg har respekt for meg selv, men jeg snakker ikke om rasisme.”, sa Senegal.

“Men jeg aksepterer ikke ydmykelsen av meg selv og familien min. Det var det som utløste reaksjonen min. For meg var det alvorlig. Men jeg beklager den reaksjonen. Beklager.”

Fullmektigen har begjært en ukes henleggelse … med mulig henleggelse. Disiplinærutvalget vil kunngjøre sitt vedtak i løpet av kvelden. Men uansett hva som skjer, la oss snakke om en storm i et glass vann.