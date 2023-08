Tsunamier 4,3 millioner kilometer høye på overflaten av en stjerne!

du vil også være interessert [EN VIDÉO] 20 år med Futura med Françoise Combes 2021 er året for Futuras 20-årsjubileum! I denne store anledningen har vi…

vi skylder newtonnewton den første vitenskapelig og kvantitativ teori om tidevann på jorden. Denne teorien ble videreutviklet av Laplace (den franske Newton ifølge engelskmennene for hans bidrag innen matematikk og astronomi) i hans avhandling om himmelmekanikk og senere av Poincaré. I løpet av det tjuendemin århundre, ble teorien om tidevannet transponert både til de andre planetene i solsystemet og til stjernerstjernersom ikke er overraskende siden det ikke er forgjeves vi snakker om teorien om gravitasjongravitasjon universell.

Dermed vet vi at tidevannskreftene er ansvarlige for den infernalske vulkanismen til Io, en av de viktigste månermåner av JupiterJupiter. De fleste av stjernene i MelkeveienMelkeveienog sikkert hos andre også galaksergalakservære binære systemerbinære systemer (se tripler og til og med sekstubler), kan man forvente at betydelige tidevannskrefter utøves på hver av medlemsstjernene i slike systemer når de er spesielt nærme, til det punktet at de noen ganger bryter fra hverandre. EmneEmne fra den ene til den andre.

Stjerner forvrengt av tidevannskrefter

Mange av disse dobbeltstjernene er observert, og observasjoner fra Kepler-satellitten har vist at det finnes flere såkalte hjerteslagstjerner. Under Keplers blikk ser vi at kurven til lyslys av disse stjernene varierer ikke bare periodisk slik de gjør variable stjernervariable stjerner periodiske pulsasjoner.

Formen på lyskurven minner om en elektrokardiogramelektrokardiogram og vi endte opp med å forstå at en del av de observerte pulseringene skyldtes det faktum at en av stjernene er i en banebane ganske elliptiske i forhold til hverandre, noe som gjør den ganske nær sin følgestjerne (hjerteslagstjerner kan komme innenfor bare noen få stjerneradiuser fra hverandre). Akkurat som på jorden tar havene form av en slags ballball av rugby, en rotasjonsellipsoide under påvirkning av tidevannskreftene, gjør overflaten til de to stjernene det samme, og siden de er i bevegelse, ser vi dem vekselvis i henhold til orienteringen til den mest lysende delen på grunn av deformasjonsflatene til stjernene, to stjerner som følger bevegelsen til den ene rundt den andre.



En av de mytiske scenene tilInterstellar. Tidevannskrefter på planeten Miller utøvet av det supermassive sorte hullet Gargantua gir opphav til gigantiske flodbølger. © Warner Bros., Paramount Pictures, Legendary Pictures, Synccopy Films

i dag to astrofysikereastrofysikere Amerikanerne kom til den konklusjon at dette fenomenet fikk skremmende proporsjoner med dannelsen av gigantiske bølgerbølger tidevann på overflaten av en av stjernene i Macho Binary System 80.7443.1718. Som navnet antyder, ble den oppdaget i løpet av 1990-tallets forskningskampanje basert på prinsippet om gravitasjonsmikrolinsing. Det handlet om å jakte Macho (akronym for massivt astrofysisk kompakt haloobjekt) hypotetiske kompakte og mørke objekter, som f.eks brune dvergerbrune dverger eller primordiale sorte hull, som kan streife rundt i den galaktiske glorie og gjøre rede for naturen til svart materiesvart materie. Når man passerte foran en stjerne, måtte en Macho få den til å skinne mer momentant ved å linse.

Flodbølger 4,3 millioner km høye hver måned

I tilfelle av Macho 80.7443.1718, opprinnelsen til toppen av glødegløde først observert viste seg å være ganske annerledes, som forklart i en pressemelding fra Center for Astrophysics-Harvard & Smithsonian (CfA) i USA. Den nære passasjen til den mindre stjernen forårsaker stigningen til den større, som inneholder omtrent 35 massermasser solflodbølger som ikke har noe å misunne de på planeten Miller Interstellar.

HAN flodbølgeflodbølge som følge av dette beløpet til omtrent en femtedel av radiusen tilkjempestjernekjempestjernesom tilsvarer bølger på opptil tre SolerSoler stablet den ene oppå den andre, rundt 4,3 millioner kilometer høy!

Dette gjør Morgan MacLeod, som laget en numerisk simuleringnumerisk simulering med den berømte Abraham (Avi) Loeb som er svært kontroversiell for sine påstander om romvesener og som var forfatter sammen med MacLeod en artikkel i naturastronomi : » Hvert sjokk av stjernens enorme flodbølger slipper nok utenergienergi å desintegrere hele planeten vår flere hundre ganger! »

Ikke overraskende, etter oppdagelsen, forvirret de binære astrofysikere. Hjerteslagstjerner ser vanligvis bare at lysstyrken varierer med rundt 0,1 %, mens den for Macha 80.7443.1718 er rundt 20 %, noe som aldri er sett før.

Kollisjonen av en gigantisk molo på overflaten av hovedstjernen skjer omtrent hver måned, og ifølge numeriske simuleringer produserer den et utkast av materiale på stjernen som mater en atmosfærisk konvolutt som begynner å gløde karakteristisk, og gir en signatur av fenomenet. av gigantisk brudd

Pressemeldingen fra Harvard spesifiserer at i virkeligheten burde tilfellet med Macho 80.7443.1718 ikke være unikt fordi det nylig har blitt forstått at av de rundt 1000 hjerteslagstjernene som er oppdaget så langt, har rundt tjue av dem store svingninger i lysstyrken i nærheten. systemet. simulert av MacLeod og Loeb.