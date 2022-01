Tuckers barmhjertige samaritaner var Dumas og al-Attiyah

Det startet med en dramatisk hendelse 48 timer før starten av Dakar. Alexandre Peskys DXX tok fyr under Shake Down. Økningen av solidaritet blant pilotene ble deretter raskt fanget. Den 44. Dakar begynner med en dag full av følelser. Her er historien.

Det er dager da magien i høytiden er der. Under den siste treningsøkten kjente Alexandre Pesky en lukt på DXX # 251 ikke-standard kjøretøy. Innen kjøretøyet ble evakuert hadde skipet aktivert det automatiske brannslukningsapparatet, men brannen hadde oppstått og spredt seg raskt over hele motorområdet. Den fullstendig brente bilen knuser moralen til Romain Dumas’ RT Ltd-team, som har fullført en lang forberedelse for å takle det berømte Rally-Raid under best mulige forhold.

Stilt overfor denne håpløse situasjonen griper Romain Dumas inn og overleverer umiddelbart nøklene til sitt ikke-standardkjøretøy til Pesci, som er ingen ringere enn lederen av Rebel Watches. Denne dristige gesten gir Pesky en sjanse til å starte løpet. Konkurrerer i bare ett løp per år, Dakaren som får deg til å drømme, og la dermed eventyret fortsette!

Siden de gode nyhetene ikke kommer alene, blir Romain Dumas’ egoistiske bestrebelse belønnet med et sjenerøst og medfølende trekk signert av en annen opprørsambassadør, Nasser al-Attiyah. Alternativet for denne 2022-utgaven gjorde Toyota Hilux tilgjengelig for racing i fjor. Romain Dumas vant dermed verdenscuppen for Rally Hail, Off-Road Rally i Saudi-Arabia og kunne dukke opp i startoppstillingen i 2021 med en kraftig og velprøvd motor som ble nummer to i Tucker. Bilen eksisterer allerede. Brevet hadde allerede ankommet Pivovac og var sendt av det franske teamet.

“Nasser hadde til hensikt å beholde den i museet sitt”, Den siterte Romain forklarer Team. «Vi tok med bilen over natten, klokken var 11 herfra, og den kom fredag morgen. Vi prøver å koble endene sammen, men den er klar til å rulle.

Selv om han frivillig ble satt på sidelinjen for noen timer siden, kan den doble vinneren av 24 Hours of Le Mans fortsatt delta i noen av de vakreste rally-raidene med opprørsgruppen. Det som viste seg å være et tragisk eventyr ble til en modelldemonstrasjon av enhet. Dette også Thakkar!