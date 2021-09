‘Tune’, ‘Mission: Impossible 7’ treffer Norge for stedskyting

Atten måneder etter at Kovit -krisen brøt ut, har ikke den norske filmindustrien alltid vært yrende.

Kombinasjonen av strenge protokoller, liberale regjeringsprogrammer og filmvennlige aktiviteter bidro til å starte produksjonen på nytt som svar på den økende etterspørselen etter innenlandsk innhold og internasjonale samproduksjoner.

Norges filmlandskap ble lansert i 2016 og har blitt et verdifullt reisemål for utenlandske filmskapere på grunn av sine sjenerøse insentiver og sofistikerte infrastruktur.

“Den norske regjeringen har investert sine oljepenger i fantastisk infrastruktur – veier, tunneler, broer, innenlandske flyplasser”, sier Per Henry Porsche, skattebetaler som eier “Mission: Impossible” i Norge. “Fra et filmperspektiv er det fantastisk å enkelt kunne dra til disse fascinerende og fjerne stedene.”

Ifølge seniorprodusenten er det en annen stor attraksjon: “I dag er Norge et kontantfritt samfunn, så alt er gjennomsiktig. Dette er en stor fordel for utlendinger, for når du bruker mye penger i et land må du sørge for det brukes riktig.

Da innenriksskytingen gjenopptok i april 2020 på grunn av alvorlige regjeringsoperasjoner og lave smittefrekvenser, var reiseforbudet vanskelig for internasjonal produksjon.

Sommeren 2020 kom det såkalte “Tom Cruise Exemption” -gjennombruddet i forbindelse med skytingen av “Mission: Impossible 7” i Norge. Statens insentivordning.

I følge Sigmund Elias Holmin fra Filmkommisjonen på Vestlandet filmes de fleste internasjonale produksjoner, “Det er ikke så vanskelig å lage en boble i fjordområdene der noen bor. Situasjonen er nå åpen, det er unntak fra produkter som kvalifiserer under insentivet: akkurat nå kan du teste isolasjonen på den tredje dagen. Og flere og flere produkter har hele vaksinegrupper. “

Innenriks etterspørsel etter innhold er etterspurt av lokale grupper, etter den globale oppadgående trenden og regjeringsrestriksjoner på innenlandsreiser. Så produsentene fant frem til en løsning for seg selv, forklarer Margen Egerhowt, grunnlegger av den bergensbaserte Merfilm-filmen, som står bak den multi-prisbelønte doktoren “Flee” i 2021 og Eskil Wokts Cannes-oppføring “The Innocents”.

“Bergen er ingen storby, vi prøver å hjelpe hverandre. Det er veldig travelt, så vi koordinerte timeplanene våre slik at teamene kunne jobbe med produkter etter hverandre, og ikke skade hverandre,” sier Egerhowt.

“Vi har det mer travelt enn noensinne,” gjenspeiler Einar Loftens, som spesialiserer seg på norske Woods (2021s “Wild Men”) håndlagde filmer sjangerfilmer. “Vi har ikke sluttet å jobbe.”

For hans selskap ga filmbruddet under den første låsen dem muligheten til å lage nye prosjekter, som de kunne takke takket være statlig finansiering. “Det første vi gjorde var å ansette seks filmforfattere til å lage filmer og TV -serier,” legger han til.

Støtten fra Det norske filmfondet er avgjørende for den siste innspillingen av Egerhovt, “War Sailor”, en av Norges mest ambisiøse filmer som er produsert sammen med Tyskland og Malta.

Jeg er glad for NFI [Norwegian Film Institute] Kom med en kompensasjonspakke for å dekke både merkostnader og ga en forsikringsgaranti. Uten det kunne vi ikke ha kommet videre. ”

Etter hvert som etterspørselen etter innhold på nettet og TV fortsetter å øke, ifølge NFIs Dag Asbjørnsen, er Norges ventetid på filmutgivelse et tilbakeslag. “Teatrene har nå åpnet igjen – de har vært stengt i åtte måneder. Denne høsten vil bli laget eller ødelagt for norske filmer. Mange produsenter sover ikke om natten på grunn av bekymring for at de ikke vil kunne betale tilbake kostnadene.

På spørsmål om hun mistet søvn, sa Egerhov at hun var optimistisk. “Det er viktig å ha åpen dialog og tenke intelligent med utstillinger og distributører. Utstillere kjemper om norske filmer, og det er foreløpig liten konkurranse fra amerikanske blockbusters.

Han sier en ny avling av filmskapere dukker opp, som setter norsk kino på kartet.

“Den norske filmindustrien vokser kunstnerisk og kommersielt. Vi hadde to filmer i Cannes – en av dem, ‘The Worst Person in the World’, vant prisen for beste skuespillerinne.

Ny generasjon filmskapere som Eskil Wokt og Joachim Trier er veldig spente, med noen sterke stemmer som kommer ut av Norge.