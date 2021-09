Tune -regissør sier Marvel -filmer ‘gjør oss til zombier’ etter vellykkede filmer i første helg | Underholdning

Den episke science fiction -eventyrlåten kommer på kinoer i oktober og introduserer publikum for Adrights -familien. Regissør Denis Villeneuve fulgte hans unike regi og prøvde å gjøre science fiction -opplevelsen så filmisk som mulig. Nå har stjernen sammenlignet filmen med en annen storfilm.

Han la til: “Kanskje filmer som dette har gjort oss til små zombier.” (Via El Mundo)

Han forklarte: “Kanskje problemet er at det å være foran så mange Marvel -filmer ikke er annet enn å klippe og lime inn andre.”

Skurken, som vant tre Oscar for sine science fiction -filmer Blade Runner 2049 og Attendance, godtok stemningen.

Scorsese syntes ikke han var “fornærmende”. [Marvel movies were] Kino. “Han fortsatte:” Jeg ble spurt om Marvel -filmer. Jeg svarte det. Jeg har prøvd å se noen av dem, og de er ikke for meg, og det virker som om de er nærmere fornøyelsesparkene enn filmene fordi jeg har kjent og elsket dem hele livet. “

I et nylig intervju ble Villeneuve spurt om regissør Martin Scorseses kommentarer om Marvel Cinematic Universe.

Til tross for sine kommentarer om Marvel -serien, la Villanov til: “Men det er mange flotte og dyre filmer i dag. Jeg føler meg ikke pessimistisk.”

Direktøren for Chicario berørte relevansen av store budsjettfilmer på kino og deres forbindelse med politikk.

Han sa: “Tenk på gullalderen i Hollywood for å se hvordan kommersielle filmer kan skape et annet kunstnerisk forslag og dermed politikk.

“Jeg følte aldri et tap eller en hindring for å få et sjenerøst budsjett til å gjøre det jeg ville gjøre. Opp ned.”