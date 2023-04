Tupperware: Bekymringen er økende, vi har bedt om et møte med ledelsen

I Europa stengte Tupperware sin franske fabrikk i 2018 og for noen uker siden var det den greskbaserte fabrikkens tur til å sette korketrekkeren under dørmatten. I dag er det bare to produksjonssteder i Europa: ett i Portugal og ett her i Aalst.

Denne fabrikken er den første Tupperware-fabrikken som åpnet utenfor USA. Det ble åpnet i 1961 i Erembodegem før det ble flyttet til 1965, i Aalst. Da blir du Det har blitt det største europeiske distribusjonssenteret og produktutviklings- og designsenteret i Europa. En ny moderne fabrikk ble åpnet i 2007.

I dag sysselsetter den 260 arbeidsplasser. I tillegg kommer 3600 uavhengige dør-til-dør-selgere eller ansatte fra 19 dedikerte merkevarebutikker, som nylig er etablert i større byer.

For øyeblikket har vi ikke mottatt noen kommunikasjon fra selskapet til tross for våre forespørsler. På fagforeningens side er vi bekymret:Konsernets internasjonale status skaper økende bekymring i AalstVi fikk beskjed fra forbundets side.Sistnevnte ønsket ikke å komme med ytterligere kommentarer for å vike for en sunn diskusjon.De meddelte oss at de hadde bedt om en samtale med fabrikkledelsen så snart som mulig.