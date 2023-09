Tur 5: Innholdskunngjøring etter lansering med en liste over sykler og baner.

Milestone, en stor aktør innen racingspillutvikling globalt, avduket nylig innholdet etter lansering for RIDE 5. Spillere kan se frem til den vanlige utgivelsen av forskjellige gratis og premium DLC-er, sannsynligvis inneholdende spesielle motorsykler og nye baner.

Enten det er en supermoto spesielt designet for å maksimere drivende evner, som Husqvarna FS 450 eller KTM 450 SMR, en sykkel som tilbyr den ideelle blandingen av kraft og kjøreegenskaper for å krysse fjellhårnåler og herske på åsene, eller til og med legendariske ikoner. Fra historien av motorsykler som vekker nostalgi, vil alle motorsykkelentusiaster finne det perfekte settet for å gjøre opplevelsen deres på to hjul enda mer komplett og spennende.

For ikke å gå glipp av noen nye funksjoner og bygge garasjen du drømmer om, kan spillere allerede kjøpe et sesongkort som vil gi dem tilgang til 33 ekstra motorsykler, 6 ekstra baner og en kredittmultiplikator. Disse tilleggene legger til innholdet på lanseringsdagen, som tilbyr en imponerende samling av mer enn 270 ekte motorsykler fra 20 forskjellige offisielle produsenter, samt mer enn 40 spor, både ekte og fiktive.

https://ridevideogame.com/ride-5-d1-and-post-launch-content-unveil/