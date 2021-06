“Turisme må dele i lokale tradisjoner og kultur”

“En annen ting er det faktum at fiskeritradisjoner danner grunnlaget for selve Lofotens eksistens. Tradisjon definerer i stor grad hva sted betyr, ikke minst; hva tid betyr. Lofotfiskerier eksisterer vinter og vår, og når den intense perioden var over, det var tid til å slappe av og gjøre med andre ting, sier professoren og forklarer videre:

Men når turistnæringen utvikler turistmarkeder, blir de omdefinert. Det handler ikke lenger om tre måneders fiskeri i Lofoten, med tradisjonen og logikken knyttet til den. Turisme blir et fenomen gjennom året. Over tid blir denne logikken internalisert – symbolsk – og ingen lurer på om det er slik det er. “Fordi det er en etterspørsel etter turisme også på grunn av jobbene den gir,” sier professoren.

Boligturisme

Hva skal gjøres for å forhindre denne typen turisme, nå som samfunnet er tilbake for å åpne seg?

“Alle jeg møter på Svalbard og nordområdene er pro-turister. Vi er avhengige av å utvikle sterke turistmål. Men bærekraftig turisme er fremtiden, og ingen kan komme unna med det i dag.”

Bærekraftig turisme er å ta hensyn til økonomi, natur og befolkning. Hvis aktører ikke kan se turisme i forhold til lokale tradisjoner og kultur, må lokale myndigheter stille krav, ifølge Lindberg. Han omtaler det som “boligturisme”, der turister blir ønsket velkommen i samsvar med lokale verdier og tradisjoner.

Krav må oppgis

“Vi kan ikke la turister basere reisen på sine egne behov. Vi må stille krav. Vi må fremme en slags turisme og turisme der den unike kulturen og naturen i nordområdene setter grenser for den typen turister vi ønsker, ”Sier Lindberg og siterer forferdelige eksempler etter hverandre.