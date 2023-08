Turistfly styrter i Frankrike: Journalist Gérard Leclerc er en av tre døde

Et lite passasjerfly med tre personer, inkludert TV-journalisten Gérard Leclerc, styrtet tirsdag i Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), hvor to kropper ble funnet, ble vi fortalt. kjent fra standardkilder.

Ifølge France Bleu Loire Océan ble rusk funnet på nivå med en lås, et hjul og et registrert område. Resten av flyet er i vann, 3 eller 4 meter dypt, i en myr med sterk strøm.

Bureau of Investigation and Analysis for Civil Aviation (BEA) rapporterte på X (tidligere Twitter) at «dødsulykken» involverte et Robin Aircraft TR 400-fly registrert F-GMXY.

«En @BEA_Aero-etterforsker og første informasjonsetterforsker på stedet i dag, sammen med to @BEA_Aero-etterforskere i morgen«, skriver systemet, erklærer»Igangsetting av sikkerhetsundersøkelse«.

Ifølge lokale medier tok flyet av fra Loudun lufthavn (Wien).