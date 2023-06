Turistubåt for å besøke Titanic-vraket mangler: Søket fortsetter etter pilot og passasjerer

De amerikanske og kanadiske kystvaktene fortsatte tirsdagen søket etter en liten turist-nedsenkbar savnet med fem personer om bord, som besøkte vraket av Titanic i en avsidesliggende del av Atlanterhavet utenfor kysten av Nord-Amerika.

Myndighetene ble varslet søndag ettermiddag av fartøyets operatør, OceanGate Expeditions, om at det var savnet, sa U.S. Guards kontreadmiral John Mager på en pressekonferanse mandag ettermiddag. «Vi jobber veldig hardt» Han måtte finne ham, sa han. Ifølge ham dekker overflate- og undervannsforskningen et område «omtrent 1450 km øst for Cape Cod, på en dybde på omtrent 4000 m». «Det er et avsidesliggende område, og det er komplisert å forske på et slikt område», Han estimerte at ubåten fortsatt hadde 70 timer eller mer med oksygen igjen.

Luftsøk, mislykket i løpet av dagen, har blitt suspendert over natten, tvitret den amerikanske siden rundt klokken 21:00 mandag (01:00 GMT tirsdag). De la til at ubåten Polar Prince og nasjonalgarden fortsatte overflatesøk utover kvelden. Blant passasjerene er den rikeste britiske forretningsmannen, piloten og romturisten Hamish Harding, 58, administrerende direktør i Action Aviation, et Dubai-basert privat jetsalgsselskap. «Ubåten ble lansert og Hamish dykker for tiden,» Selskapet tvitret søndag at arbeidet begynte «kl. 04.00 i dag». En pilot og 4 personer om bord

«Ubåtens mannskap består av noen legendariske oppdagere, hvorav noen har gjennomført mer enn 30 dykk på RMS Titanic siden 1980-tallet.»For sin del, Mr. Hamish tok til Instagram-kontoen sin lørdag for å kunngjøre sin deltakelse på turen. Kontreadmiral Mauger, som ikke ønsket å gi ut informasjon om mannskapet «av respekt for familiene», nøyde seg med å si at det var én pilot og fire andre, ifølge operatøren. Kontaktet av AFP, nektet Action Aviation å kommentere. READ Canada forbereder seg på den "historiske" virkningen av orkanen Fiona, som falt i land i Nova Scotia. Den amerikanske kystvakten sa at to fly, en amerikansk C-130 og en kanadisk P8, utstyrt med ekkolodd som er i stand til å oppdage ubåter, var involvert i søket.

OceanGate Expeditions sa i en uttalelse sitert av media at de «utforsker og mobiliserer alle alternativer for å bringe mannskapet trygt hjem.» Han svarte ikke på AFPs forespørsler.