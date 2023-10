Turrapport: 7 dager i fjord-Norge

Ingen surfing da, men tid for å utforske. Fra en liten dal mellom høye åser til toppen av Vestkop, det vestligste punktet på Vestlandet, forbi innsjøer verdig svingete veier omgitt av nyrenset glass og grønt, vil Norge blåse våre sinn. Solen, ikke særlig høyt på himmelen, løftet fjordene og fjellene i det fjerne, og fikk frem hver lettelse og varierte fargetoner. Det er utvilsomt et paradis for kreative og alle yrker hvor image er konge, da dette stedet inspirerer og nærer ånden med sin storhet. Vi glemmer at ingen noen gang har rørt saltvann. I en enestående setting vil surfere gjenoppdage gleden ved å reise: oppdage nye severdigheter, møte nye mennesker og nyte tiden raskt og stille.

Den første surfeøkten finner sted på turens tredje dag. Selv om forholdene fortsatt virker små, er jentene ivrige etter å komme seg i vannet. Hina vil være den som tar turens første bølge, mens Zoe kan best longboardet sitt på dette nivået. Når de kommer opp av vannet, kan de alle bare si ett ord: «Kald«. Etter en time i vannet er hendene og føttene kalde, som bare en god dusj kan gjenopplive. I formelt organiserte par hopper de i våtdrakter for å skynde seg inn i det varme vannet i surfehuset, noen hundre meter høyt. Så, når vi snakker med lokalbefolkningen, hvorfor la oss forstå: «Jeg kan ikke tro at du har sommersandaler!» fortalte en av dem. Vel, 3 mm er virkelig sommertingen her. På denne tiden brukte surfere 5 mm hansker og støvler, noen til og med 7 mm. Vi lurer fortsatt på hvordan vi skal føle brettet og finne følelsene under så mye neopren, men vi innser snart at det ikke er kjernen i saken. I Norge surfer vi for gleden ved vannet, for gleden ved å surfe, og for surfekulturen før vi surfer for å prestere. Ingen her er internasjonale (i hvert fall foreløpig) og likevel er alle i vannet, på alle nivåer, med smittende glede.

Sesjoner vil følge hverandre på Erwicks plass i form av en utfordring vi ikke så komme. Vi ønsket å presse de unge proffene under solide, kule forhold. Hvis det er kaldt, kommer ikke hoftene inn. På den annen side var utfordringen på pletten, noe som viste seg spesielt lunefullt. Sandstangen som ble vasket bort av stormene fra de foregående ukene skaper en estetisk bølge, men veldig fort: vi teller ikke lenger nært hold. Det er vanskelig å finne sammenhengende seksjoner for Roxy-jentene å manøvrere seg gjennom, mens deres re-entry-teknikk faktisk har god tid for oss å observere.