Tusen festivaler feiret den første Tchestia i Cine

Det er for tidlig å vite om de vil sette kortet tilbake neste år på grunn av fullstendig fjerning. Men et positivt oppmøte på festivalen, som ligger ved inngangen til Serinchamps Forest, lover godt for neste år. Fredag ​​var det 400, og lørdag var det noen titalls til. I motsetning til ideen om å presentere et revolusjonerende konsept, ønsket arrangørene fremfor alt å lage et arrangement i menneskelig skala for å bringe de lokale aktørene til live. Av de 24 artistene som er programmert, er bare 3 ikke fra konføderasjonen Vallonia-Brussel. Joymoon, som opptrådte lørdag kveld, er på full sykkeltur for 4. året på rad. Han stoppet ved Serinchamps og derfor denne søndagen på blindeskriftsgården i Achat (Hamoise). «Vi var i området og spurte Justin, som jobber her, om vi kunne passe inn i festivalen.», han sa. For å holde seg nær publikum og tommel nese, spesielt på nettbaserte lyttesider, solgte han sin egenproduserte CD etter konserten. «Det er en av måtene å tjene penger på som artist. Jeg har allerede solgt over 1500 CDer. Det hjelper med å finansiere videoene til neste album.»

Fredag ​​kveld opptrådte også gruppen Kermes in the East, født i Beausonville (Rocheford). «Vi er små festivaler, store, gatekunst, vi er et brassband!» sier saksofonisten Bichette. Til tross for vekst, har Tchestia brakt kjente navn til den vallonske og Brusselske musikkscenen. Hélène og Olivier, arrangørene av «Jamin» Jet»-festivalen i Brussel, var støttende. «Vi følger med på hva som skjer. Emeline Tout Court, Rafael Aragon, Kermesz i øst, Mamaliga Orkestar, de var som hjemme. Det er ikke et problem, det viktigste er at verdier er søppel.»Olivier sender inn.

Latriner og vogner

Stanislaus, Justin og Florence, organisasjonskomiteen til den ideelle organisasjonen Symbiosis, satte fallet i perspektiv. «Begivenheter som mikrofestivalen i Liège er modeller som inspirerer oss. Det er ikke vår intensjon å vokse.», Prem Stanislaus. Området er også vedlikeholdt med strengheten til en speiderleir. Eiendommen til Château de Serinchamps, i dette tilfellet, forutsatt at partiet respekterte innstillingen og dro uten å etterlate spor.

Fra toalettene (tørre toaletter) til skyttelvogna som forbinder Havresin-stasjonen med Serinchamps, hadde hvert valg et dypt ønske om miljøansvar. Ingen sjanse for å fly utover Famenne eller Condros (ost fra Jambjoul gård, Brasserie fra Less, kjøtt fra Marian Farm i Vavre, eplejuice fra Hortus Press) men ingen mat og drikke stopper. ) ASBL Pense à 2 mains var ansvarlig for disse produsentene.

Noen posisjoner, som Lesse River-avtalen, har økt bevisstheten blant familier om å beskytte vannveier og deres innbyggere. Bevis på en utstoppet oter på bordet. «Beveren er mye omtalt her, og de er overalt på bredden av Lesse og Chamois. Det er av stor interesse for folket her. Dette dyret, ofte uelsket, fremmer den kontinuerlige utviklingen av alt vannlevende liv.»Det melder Bastian.

En festival er ingenting uten sine partnere. Tchestia ble gjort mulig takket være støtten fra Wallonia, provinsen Namur, Ciney kommune for utstyrslånet, Fostplus for avfallsforebygging og -håndtering og det nasjonale lotteriet. «Ideelle foreninger overtar festivalens midler i håp om at de skal dekke sine kostnader. I henhold til lanserte budsjetter og de fremmøtte er dette positivt», Florence Haumann delte.