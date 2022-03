Tusenvis av Internett-brukere i Europa har blitt fratatt Internett etter et mulig cyberangrep

Identiske kilder rapporterte at tusenvis av Internett-brukere er fratatt Internett i Frankrike og Europa på grunn av et mulig cyberangrep på et satellittnettverk, som skjedde i begynnelsen av det russiske angrepet på Ukraina.

Ifølge Orange er «nesten 9000 abonnenter» av satellitt-internetttjeneste fra Nordnet-datterselskapet i Frankrike fratatt internett etter en «cyber-hendelse» som fant sted 24. februar i Viasat, den amerikanske satellittoperatøren. Klient.

Eutelsat, morselskapet til bigblu satellitt-internetttjeneste, som har nesten 50 000 kunder i Europa, bekreftet til AFP fredag ​​at «noen» bigblu-abonnenter ble berørt av Viasat-bruddet, uten å ville gi en forklaring. Et mer nøyaktig estimat.

I USA sa Viasat onsdag at en «cyberhendelse» forårsaket et «delvis nettverksavbrudd» for kunder «i Ukraina og andre steder» i Europa som stoler på KA-SAT-satellitten.

Vyasat ga ikke ytterligere detaljer om denne «elektroniske hendelsen», og spesifiserte bare at «politi og statlige partnere» var varslet og «ga bistand» til undersøkelsene.

Selv om eufemismen for «cyberbegivenhet» ikke etterlot noen tvil om at det var et cyberangrep, ble dette faktum bekreftet torsdag av general Michel Friedling, som leder den franske luftfartskommandoen.

«I noen dager, kort tid etter at operasjonene startet, hadde vi et satellittnettverk som dekket Europa spesielt, og spesielt Ukraina, som ble offer for et nettangrep, med titusenvis av terminaler gjenopprettet til å fungere umiddelbart etterpå. Han bemerket at dette angrepet Han snakket om «Civil Visat Network».

Militære og elektroniske spesialister frykter at den russisk-ukrainske konflikten vil føre til et utbrudd av cyberangrep, et «cyber-armageddon» med alvorlige konsekvenser for sivile i Ukraina og Russland, men også i resten av verden, for eksempel. Indirekte effekt eller «maskingevær»-effekt, dette begrepet ble også nylig brukt av en fransk militærtjenestemann.

Foreløpig ser det ut til at det verste tilfellet har blitt avverget, og de observerte angrepene ser ut til å være implisitte i deres effekter og geografiske omfang.

Cybersikkerhetsselskaper har lagt merke til angrep i Ukraina med et nytt dataødeleggende virus, som lite er kjent om dens sanne effekt.

I Russland er institusjonelle nettsteder nå utilgjengelige fra utsiden, for å beskytte dem mot Denial of Service (DOS)-angrep som regelmessig gjør dem nede.