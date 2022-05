Tusmo av 27. mai 2022, hva er dagens løsning? – Breakflip

Du kan gjette et ord om dagen i Tusmo, på opptil seks forsøk. De kan være vanskelige å gjette, og vi får deg til å oppdage den for 27. mai 2022!

Et nytt spill er for tiden veldig tilstede på Twitter: det er det svulsten slags Motus i rekken av et nytt ord å oppdage hver dag, identisk for alle spillere. Det er også den engelske versjonen, og den heter Wordle!

Hvert av disse ordene begynner med en pålagt bokstav, og ledetråder blir gitt til hver rettssak i henhold til bokstavene som brukes. Til tross for alt dette kan enkelte ord fortsatt være vanskelige å finne, og vi hjelper deg ved å gi deg dagens svar.

Hva er nyhetene 27. mai 2022 i Tusmo?

Det er på seks forsøk eller mindre du må finne dagens ordsom er følgende:

– Denne fredagen 27. mai er dagens Tusmo: VEKT –

Hvis du spiller Tusmo for første gang, er det noen regler du bør kjenne til:

du bare har seks forsøk Gjett ordet

Gjett ordet Hvert forslag må begynne med brev pålagt og være på fransk

og være på fransk Brevene rød er det sånn godt plassertbrevene gul er det sånn tilstede, men malplassertbrevene fargeløs er ikke ikke i ordet Gjett

Besøk Tusmo hver dag for å gjette et nytt ord og Breakflip for løsningen! Du kan deretter dele dagens resultat på Twitter.