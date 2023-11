Den 68 år gamle mannen, nå pensjonert og under rettslig tilsyn, står tiltalt for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, deltakelse i en avtale om å begå disse forbrytelsene og medvirkning.

Den sjette rettssaken knyttet til tutsi-folkemordet i Rwanda begynner i Frankrike: Sosthen Munyemana, en tidligere rwandisk lege anklaget for å ha deltatt i massakrene i 1994, dukket opp ved Paris Assizes-domstolen tirsdag.

En gynekolog som regnes som en fremtredende skikkelse i Butare-regionen (sørlige Rwanda) er mistenkt for å ha bidratt til utarbeidelsen av et støtteforslag til den midlertidige regjeringen som ble installert etter angrepet på president Juvenal Habyarimanas fly som oppmuntret til drapene.

FN sa at det var den eldste saken som ble prøvd i Frankrike under navnet fransk rettferdighets universelle jurisdiksjon, basert på fakta knyttet til folkemordet, som drepte mer enn 800 000 mennesker mellom april og juli 1994. Sagt: Den første klagen mot Sosthene Munimana, som flyttet til det sørvestlige Frankrike etter massakrene det året, ble innlevert i Bordeaux i 1995, noe som førte til åpningen av en rettslig etterforskning.

Han ble også anklaget for å ha deltatt i en krisegruppe som satte opp barrikader og runder der folk ble arrestert før de ble drept.

Til slutt ble han anklaget for å ha inneholdt nøklene til Tumba-avdelingskontoret der tutsier ble holdt innelåst, noen ganger i flere dager og under «respektløse forhold», før han ble hengt, ifølge tiltalen.

Sosthen Munyemana hevdet gjennom hele rettssaken at avdelingens kontor var et «fristed» for tutsi som søker tilflukt.