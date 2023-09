Tviler. Den superblå månen opplyste Haut-Doubs i Villers-le-Lac

Dette eksepsjonelle himmelfenomenet var, ikke overraskende, resultatet av en ekstremt sjelden kombinasjon av to astronomiske hendelser: supermånen og den blå månen. Supermånen oppstår når vår pålitelige satellitt nærmer seg jorden i sin elliptiske bane, stiger opp mot himmelen i fryktinngytende prakt, og ser større og lysere ut enn i dens vanlige sykluser.

I skumringen, mens de siste gylne solstrålene ømt kjærtegnet toppen av grantrærne som kroner den fransk-sveitsiske fjellkjeden, tok et skue av sjelden skjønnhet form på himmelen. Den glitrende gløden fra fullmånen, som steg opp i horisonten, fanget det forbløffede blikket til fortsatt våkne sjeler natten mellom 30. og 31. august.

kosmisk møte

Fullmånen, et skue som alltid forventes av elskere av stjernehimmelen, inntreffer vanligvis hver 29. og en halv dag. Men fra tid til annen overrasker månekalenderen oss med to fullmåner i løpet av en måned. Det er akkurat i dette øyeblikket når den blå månen dukker opp.

Det som gjorde denne natten enda mer eksepsjonell: denne superblå månen dukker opp foran oss i all sin prakt uten den minste sky. Et kosmisk møte som bare skjer noen få ganger i løpet av livet, en himmelsk dans som minner oss om universets majestet og vekker vår fascinasjon for rommets uendelige mysterier.