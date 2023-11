Tvillingene Andre Lamy og datteren hans Morgan LeVougle: Et sammenstøt av generasjoner

André Lamy er en belgisk imitator og komiker. I desember blir han å se på scenen sammen med datteren, Morgan Levell, i et ny generasjons maleri.

For første gang blir komikerens datter med på scenen. Andre Levougal, også kjent som Andre Lamy, ønsker å dele scenen, «Jeg elsker partnere, og her har jeg to, Morgan LeVougle, åpenbart datteren min, men jeg har Morgan Jerome som står på scenen sammen med meg.».

Men er det virkelig lett å dele scene med faren din når du ikke er i samme generasjon? «Det er veldig søtt, det er hyggelig. Det er kult, virkelig, det er god stemning, vi ler. Vi har det gøy, men bak det føler vi at det er fullt av vennlighet, full av kjærlighet.», forklarer Andres datter. Det eneste som noen ganger irriterer ham er at han noen ganger sliter med teknologi, «Han forstår ikke mye (…) Instagram er et helvete». Morgan legger imidlertid til, «Det er ikke en krutong.».

«Jeg var far før jeg ble kunstner»