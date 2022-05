Tvunget til å gifte seg, nektet de å følge ektemennene sine til Spania

20. mai døde Arooj og Anisa i Pakistan. De ble drept av familien fordi de ikke ønsket å følge ektemennene sine til Spania, som var to tvangsekteskap. Katalansk politi arresterte 6 personer mistenkt.

En historie har surret i Spania de siste dagene. I Pakistan ble to søstre drept da de måtte returnere til Spania hvor de bodde. De ønsket å følge ektemennene sine, men de nektet fordi de ønsket skilsmisse.

I en alder av 24 og 21 ble Arooj og Anisa tvunget til å gifte seg med sine søskenbarn og bo i Terrazza, langt fra Barcelona. Det var imidlertid i en landsby i Pakistan at de ble drept av familien i søvne. Begge søstrene tok seg faktisk friheter i Spania og var ikke under påvirkning av andre familiemedlemmer.

Seks personer ble arrestert

Pakistansk politi har arrestert seks personer, inkludert Arook og Anisas koner, onkel og bror. De risikerer dødsstraff. Ifølge El Pais ville ikke broren ha støttet deres avslag på å returnere til Spania. Han planla å få foreldre i Pakistan til å jobbe der for å dekke deres behov.

Katalansk politi har satt i gang en etterforskning for å forstå hva de to tenåringene gjør i Pakistan og for å finne ut om den medskyldige er i Spania.