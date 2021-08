Twain Johnson lover fansen tre dusjer om dagen … etter å ha delt hvor sjelden stjernene bader

Etter at mange stjerner snakket om hvor sjelden de badet, forsikret Dwayne Johnson fansen om at han ikke var i samme kategori.

Da Twitter-brukeren 49 år gamle Twain tok opp saken, sa han: ‘Nei, jeg er det motsatte av å ikke’ vaske seg ‘.’

Faktisk ble militanten en filmstjerne, han går under kallenavnet The Rock og avslører at han bader tre ganger om dagen.

Heartthrop: Etter å ha snakket med så mange stjerner om hvor sjelden de bader, forsikret Dwayne Johnson sine fans om at han ikke var i samme kategori

Detaljer: Da en Twitter-bruker vekket 49 år gamle Twain, sa han: “Nei, jeg vasket meg ikke.”

Det regner (kaldt) når jeg ruller sengen. Bad (varmt) etter treningen før jobb. Ta en dusj etter at jeg kommer hjem fra jobb. Jeg synger (off key) i ansiktsvask, kroppsvask, eksfolierer og dusjer, sa han.

Ashton Kutcher og Mila Kunis startet en offentlig samtale om kjendishygiene under en podcastopptreden forrige måned.

når den er der Lenestolekspert, Utarbeidet av Dox Shepherd og Monica Batman, sa Ashton: ‘Jeg vasker armhulene og tarmen daglig, ingenting annet.’

Mila sa at hun vasket sine “splitt og d ** s” og at hun ikke badet da barna Wyatt på seks og Dmitry på fire var “babyer”.

READ Deltaker, MK2 Films, Endeavour Content Group 'Costa Brava, Libanon Speak and Spoon: Virkelig blitt en jagerfilmstjerne, han går under kallenavnet The Rock og avslører at han bader tre ganger om dagen

“Nå, her er saken: Hvis du kan se skitt i dem, rydde dem opp,” hevdet mannen hennes. Ellers gir det ingen mening. ‘

Docs og kona, Kristen Bell, fulgte etter Vise Der avslørte de for døtrene Lincoln, åtte og Delta, at de ville ‘vente på stanken’ før de badet de seks.

Han bemerket at de kan ‘glemme’ å vaske babyene sine, mens Docs avslørte at små diger går ‘noen ganger fem, seks dager’ mellom bad.

‘Splits and D ** s’: Ashton Kutcher og Mila Kunis startet en offentlig samtale om kjendishygiene under en podcastopptreden forrige måned.

I mellomtiden: Docs og kona, Kristen Bell, dro til The View, hvor de avslørte at døtrene deres, Lincoln, åtte og Delta, ventet på stanken før de badet seks mennesker.

Jake Gillenhall meldte seg nylig inn i koret Vanity Fair Intervju: ‘Og noen ganger opplever jeg at jeg trenger mindre bad.’

Han bemerket: ‘Jeg tror bading er veldig nyttig for hudpleie rundt om i verden, ettersom vi naturlig renser oss selv.’

Munnhygiene ser ut til å være et unntak fordi jeg tror Elvis Costello er fantastisk, gode vaner og dårlig ånde får du ingen steder. Så jeg gjør det. ‘