«Twelve Feet at noon»-mesteren gråt da han slo seg ned denne torsdagen (video)

Denne torsdagen mistet «Twelve Strokes of Nun»-mesteren sin trone. I flere uker forlot Jerome TF1-showet med en inntjening på over 100,00. Men mer enn pengene drar Jerome med en hellig selvtillit.

For ikke lenge siden forklarte han at han hadde lidd de siste månedene etter et helseproblem: «Jeg hadde en godartet svulst som hvilte mellom livmorhalsen og jeg fikk en plakett. Jeg må være forsiktig. Jeg er i godt humør, jeg har vært ute av det, men fra tid til annen har jeg små påminnelser, “forklarte han. Det var av denne grunn at han alltid satt under showet.

Portolois kom tilbake ved å takke ham for eventyret og alle menneskene han møtte i løpet av den tiden. Også det unnlot han ikke å påpeke under Elimineringen. «Jeg har ikke mye selvtillit lenger […] Du var med på å bygge meg opp igjen, sa han med tårer i øynene.

Jean-Luc Reichmann delte denne emosjonelle scenen.