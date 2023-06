Twilight of the Football Gods er veldig givende

Etter at Cristiano Ronaldo og Karim Benzema dro for å utvide formuen i Saudi-Arabia, her er Lionel Messi på vei til Amerika – hvem visste det? – Eden Hazard og Neymar kan bli med ham. I løpet av noen måneder har europeisk fotball kastet noen av sine største falmende stjerner. Tilsynelatende har nye mesterskap blitt en slags karriereavsluttende bonus for fotballstjerner. Som et pensjonsfond for velstående Florida-pensjonister. Benzema vil tjene over 100 millioner euro i året i Al-Ittihad og Lionel Messi vil gå inn i hovedstaden til David Beckhams franchise Inter Miami. Det er rettferdig spill. Forretningsmodellen gjemt bak disse faraoniske kontraktene er ikke enhetlig. Ved å jakte på megastjerner håper amerikanske klubber å få i gang fotball en gang for alle. Det er en gammel fantasi som eksisterte allerede på 1970-tallet da kong Pele flyttet til Cosmos i New York. For saudierne er tilnærmingen svært politisk, kynisk og strategisk. Målet er å gjenopprette bildet av et land som søker anerkjennelse gjennom sport. Den siste nyheten er at Zlatan Ibrahimovic, som allerede har kommet seg gjennom MLS, definitivt har droppet klossene på grunn av mangelen på usømmelige forslag. Men han kan komme seg. Fotball er han!