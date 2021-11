Twitch er nå tilgjengelig på Switch

Imidlertid er applikasjonen fortsatt svært begrenset.

Fire år etter lanseringen av konsollen ble Twitch endelig offisielt lagt til Nintendo Switch. Depuis sa sortie, Nintendos bærbare konsoll vekket beaucoup d’attentes vis-à-vis des applikasjoner av videoer og streaming, bil kontrairement aux konsoller tradisjonnelles, elle a la capa de se oppfører seg comme une tablette pour profiter facilement de contenus sur Internet.

For tre år siden ble YouTube tilgjengelig på Nintendo Switch. Funimation, en anime-strømmetjeneste, og Hulu, en betalt VOD-plattform, kom for å styrke tilbudet. Netflix, derimot, er ennå ikke tilgjengelig på Nintendos nyeste produkt.

Appen er nå tilgjengelig på Nintendo eShop og veier bare 31 MB. Forvent imidlertid ikke å finne en opplevelse som er identisk med det du kan ha på en datamaskin eller telefon, for som det er, er applikasjonen ekstremt begrenset.

Det er for eksempel ikke mulig å samhandle i chat mens du ser på en sending. Dette kan være en begrensning etterspurt av Nintendo, da utviklerne fant en merkelig løsning som tar form av en QR-kode. Så snart en bruker prøver å skrive et ord i en chat, blir de automatisk omdirigert til en QR-kode. Du må da skanne den fra en mobiltelefon, for å åpne en dedikert side, som deretter lar deg skrive inn det du ønsker fra telefonen. En upraktisk løsning som tar litt av interessen ved å bruke appen på Switch, i stedet for på en mobilenhet.

Applikasjonen har mye potensial, men det vil være nødvendig for øyeblikket å være fornøyd med å bruke den som en enkel skjerm, i påvente av fremtidige oppdateringer.