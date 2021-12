Twitch lanserer nytt verktøy mot trakassering mot sine brukere

Videospillplattformen Twitch annonserte tirsdag 30. november introduksjonen av et system for å oppdage ondsinnede brukere som oppretter nye anonyme kontoer for å gå tilbake til kanalene som har forbudt dem, et problematisk fenomen for ofre for trakassering.

Lederen innen distribusjon av live videospill har kjempet i månedsvis for å demme opp for en bølge av rasistisk og homofobisk trakassering, bestående av “hatraid” – “hatraid” – mot visse skapere, spesielt ikke mennesker, kvinner eller LHBTQ. . samfunnet. Mobbere går til ofrenes chattevinduer og oversvømmer dem med fornærmelser eller sjokkerende bilder, som hakekors når spilleren er jødisk, for eksempel. Hvis skaperen forbyr dem, kommer noen fortsatt tilbake og oppretter en ny konto.

Det nye verktøyet, kalt “Mistenkelig brukeroppdagelse”, “Er det der for å hjelpe deg med å identifisere disse brukerne basert på visse signaler … slik at du kan iverksette tiltak?”sa Twitch i en uttalelse. Dette programmet, basert på såkalte «machine learning»-teknologier (programvare maskinlæring, en kategori av kunstig intelligens), vil skille mellom «sannsynlige» og «mulige» svindlere. I det første tilfellet vil ikke meldingene dine vises offentlig, bare spilleren og hans moderatorer vil se dem. Det er opp til dem å bestemme seg for å overvåke eller forby dem. “Ingen maskinlæringssystem er 100 % pålitelig”, men Twitch spesifiserer, «Cdet er derfor (verktøyet) ikke automatisk forbyr alle potensielle svindlere “.

Plattformen eies av teknologigiganten Amazon, som i stor grad dominerer den globale skyindustrien (fjerndatabehandling). Den hevder å motta mer enn 30 millioner besøkende per dag. I august i fjor mobiliserte spillere for å be samfunnet om å reagere på raidene. Twitch lanserte nye verktøy og sendte også inn en klage mot to brukere, som den hevder administrerer flere kontoer på plattformen fra Europa med forskjellige identiteter og kan “Generer tusenvis av roboter (automatisert programvare, red.anm.) snart” med det formål å trakassere sine ofre.