Twitch’s Big Data Breach avslører streamers (astronomiske) lønn

Det ser ut til at Twitch -streamingplattformen har blitt utsatt for et stort angrep. Totalt nesten 125 GB data, inkludert plattformens kildekode, passord, men også lønnen til de største streamerne som ble delt på 4Chan -nettstedet.

Svikt De er ikke de eneste katastrofene som truer sosiale nettverk. Datalekkasjer utgjør også en stor fare for dem, både for deres image og for deres interne struktur, inkludert brukernes velvære. Dessverre opplevde Twitch -streamingplattformen nettopp dette.

En stor database som inneholder mer enn hundre gigabyte sensitiv informasjon på plattformen og dens brukere har blitt publisert på 4Chan forum av en bruker som ønsket å “gjøre verden av live videostrømming mer konkurransedyktig.” Uansett klarte han å forårsake en flodbølge på nettet ved å avsløre de astronomiske summene som populære streamere tjener hver måned takket være Twitch.

Takket være arbeidet til visse Internett -brukere, inkludert KnowSomething på Twitter, som gjennomgikk databasen, fikk vi vite at noen streamere tjente flere hundre tusen dollar i september 2021 takket være sendingen. Ekstravagante beløp som bare tar hensyn til pengene som er mottatt gjennom Twitch. Donasjoner, sponsing og alle varer er ikke inkludert.

Over en lengre periode, fra august 2019 til september 2021, forteller lekkasjen at noen streamere har lommen flere millioner dollar i lommen ved å streame videoer på Twitch. Den rikeste på listen heter CriticalRol. Han tjente 9,6 millioner dollar på to år takket være streamingplattformen og absolutt mye mer takket være all markedsføringen. For det andre finner vi quebequero xQcOW som tjente 8,5 millioner dollar på to år. Pallen avsluttes med Summit1g og dens 5,8 millioner dollar samlet inn i samme periode. Og listen slutter tydeligvis ikke der.

Nærmere hjemmet finner vi franske streamers Zerator og Locklear, som samlet henholdsvis 1,4 millioner dollar og 1,1 millioner dollar mellom august 2019 og september 2021.

Selv om noen av streamerne som er berørt av denne lekkasjen har bekreftet ektheten av de angitte beløpene, har andre totalt nektet for å ha mottatt så mye penger fra Twitch.

Selv om plattformen som tilhører Amazon ennå ikke har bekreftet å ha vært gjenstand for en storstilt hack, virker informasjonen som deles på nettet ganske pålitelig. Gitt størrelsen på lekkasjen, i tillegg til kildekoden og streamers lønn, inkluderer lekkasjen også konfidensiell informasjon om alle brukere, men også om ulike plattformverktøy, samt Twitch -prosjekter, kan vi lett forestille oss at teamene jobber internt å reagere og sikre alt.

Ifølge nettstedet VGC, den første som rapporterte informasjonen, inkluderer lekkasjen:

All Twitch -kildekode med kommentarhistorikk

2019 Creator Pay Reports

Navnene på alle Twitch -brukere

Proprietære SDK -er og interne AWS -tjenester som brukes av Twitch

Alle Twitch -tilknyttede selskaper

Et Steam -konkurranseprosjekt som ennå ikke er offisielt

Twitch interne sikkerhetsverktøy

Mens du venter på at plattformen skal kommunisere om saken, anbefaler vi at du endrer passordet ditt og aktiverer tofaktorautentisering, som en forholdsregel.

