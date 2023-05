Twitter anklager Microsoft for å misbruke dataene deres

«Microsoft ser ut til å ha brukt Twitters API (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, red.anm.) til uautoriserte formål,» sa Alex Spiro, Elon Musks advokat, i et brev sendt torsdag til Satya Nadella, sjefen for datagiganten. Amerikansk, og konsultert av AFP. . Twitter sier Microsoft brukte mer data enn det var tillatt og delte noen med offentlige etater uten tillatelse. Plattformen, kjøpt i oktober av Tesla-sjefen, bemerker også at Microsoft har «nektet å betale enda en redusert avgift for å fortsette tilgangen til Twitter APIer og innhold.» APIer lar tredjepartsselskaper, som Microsoft, utvikle verktøy for sine egne produkter (adware, skyapplikasjoner osv.). «Til tross for begrensningene, fikk Microsoft-programmer tilgang til Twitter APIer mer enn 780 millioner ganger og hentet mer enn 26 milliarder tweets i 2022 alene,» heter det i brevet, før de ba om en detaljert revisjon. Microsoft svarte ikke umiddelbart på AFPs forespørsler. Twitter, i en prekær økonomisk situasjon, kunngjorde i mars at utviklere måtte betale mer for å få tilgang til tjenestene og dataene deres. Og i forrige måned anklaget Elon Musk Microsoft for å «ulovlig trene» sine teknologier for kunstig intelligens (AI) på Twitter-data. «Tiden for dom er kommet», tvitret han. (belgisk)